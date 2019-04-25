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  • Son Güncelleme: 02.05.2019 12:14

'da kimdir, tarihte var mı?

1 146.bölüm fragmanı! 'in abisi geri dönüyor. Diriliş Ertuğrul 146.bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte obaya geri dönüyor. "Düşmanlarımızı bertaraf ettik. Hasret çektiklerimize de kavuştuk çok şükür. Büyük cenk için geriye kalan tek şey bizim ilk meşaleyi yakmamız olacak" diyen Ertuğrul Bey abisi ile birlikte büyük savaşa hazırlanıyor.

Diziye geri dönüyor! Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz

1 ekranlarının fenomen dizisi yine nefes kesti. Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 146.bölüm fragmanı yayınlandı.
, son bölümde Dragos'u infaz etti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 146.BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 146.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey'in abisi oba geri dönüyor. Gündoğdu uzun süre sonra tekrar dizede yer alacak. Ertuğrul abisi Gübdoğdu'ya savaş planlarından bahsediyor. Büyük cenk için geri sayım başladı. "Düşmanlarımızı bertaraf ettik. Hasret çektiklerimize de kavuştuk çok şükür. Büyük cenk için geriye kalan tek şey bizim ilk meşaleyi yakmamız olacak" diyen Ertuğrul Bey abisi ile birlikte büyük savaşa hazırlanıyor. Finale kısa bir süre kala izleyenleri şaşırtacak savaş sahneleri yaşanacak.

Albastı'yı İlbilge sayesinde öldüren Ertuğrul Bey evlilik sözünü yerine getirecek mi? Diriliş Ertuğrul 146.bölüm 2.fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu konuda netlik kazanacak.

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