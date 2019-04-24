Her hafta çarşamba günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Şu sıralar dizi hakkında merak edilen sorular arasında "Diriliş Ertuğrul final mi yapıyor?" sorusu yer alıyor. Peki, Diriliş Ertuğrul final tarihi ne zaman? İşte diziye dair merakla araştırılan detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Diriliş Ertuğrul 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak. Tarihe göre, 1299 yılında Osman Gazi merkezi Söğüt olan Osman Beyliği'ni kuruyor. Söğüt'te Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi tarafından yaptırılan bir türbesi bulunmaktadır. Bu sebepten ötürü Diriliş Ertuğrul dönemi sona erecek ve hemen ardından Diriliş Osman dönemi başlayacak.

OSMAN GAZİ İLE DÖNÜYOR

Ekran macerasına 5 yıl önce başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi bu yıl itibariyle 'Osman Gazi' ismiyle devam edecek. Engin Altan Düzyatan'ın 'Ertuğrul' rolünde başarılı bir performans sergilemesinin ardından Osman Gazi karakterini canlandırması için dizinin ekibi Burak Özçivit ile anlaştı.

Gelen bilgilere göre Özçivit rolü için oldukça sıkı çalışıyor. Oyuncu, İstanbul'daki Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'ni gezip dizi için Osmanlı tarihi hakkında kapsamlı bilgi aldı.