Çarşamba günleri saat 20.00'de TRT 1'de izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul'da yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitliyor. Ertuğrul'un dizide bir sahnede "İslam alemindeki en uçtaki sancağı olacaktır Yenihisar" demesinin ardından izleyiciler şimdi "Diriliş Ertuğrul'daki Yenihisar nerede?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Yenihisar hakkında merak edilenler...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DAKİ YENİHİSAR NEREDE?

Didim ya da eski ismiyle Yenihisar, Aydın'ın turistik bir ilçesidir. Doğuda Muğla il sınırı, Güllük Körfezi ve Akbük Koyu, batıda ve güneyde Ege Denizi, kuzeyde Bafa Gölü ve Menderes Nehri ile sınırlanmış bir yarımada şeklindedir.

Didim ilçesinin ilk yerleşim izleri Neolitik Devre (MÖ 8000) uzanır. MÖ 16. yüzyılda Miken, Giritliler ve daha sonra da Aka kolonilerinin varlığı görülür. Persler, Romalılar ve Bizanslılardan sonra 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasından sonra ilk olarak Karia olarak anılan bu bölge Türklerin eline geçmiştir. 1. Haçlı Seferlerinin ardından yeniden Bizans'ın eline geçti. 1261 yılından sonra Karia'da Menteşe Beyliği'nin kurulmasıyla Didim ve çevresi bu beyliğin içine alınmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında varlığını "Yeronda - Yoran" ismi ile sürdürmüştür. 1924'te Lozan Antlaşması gereği Selanik'in Pravuşta bölgesi ve köylerinden (Kuçkar, Devekıran) gelen mübadiller Didim'in ilk sahipleri olmuşlardır. Yoran'dan giden Rumlar ise gittikleri yerde Nea Yeronda yani Yeni Yoran anlamına gelen bir köy kurmuşlardır.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NELER YAŞANDI?

Kurduğu tuzakla Alıncak'ı öldürüp Dragos'u ele geçiren Ertuğrul, Bamsı'nın oğlu Aybars'ı kurtarmayı başarmıştı. Alıncak'ın ölmesiyle Albastı, kimliğinin ortaya çıkmayacağını düşünen Beybolat ise hiçbir şey olmamış gibi obaya dönmüştü. Lefke kalesindeki komutan Branas ise Dragos'un yakalandığını öğrenince Beybolat üzerinden Dragos'u kurtarma planı kurmuştu.