Diriliş Ertuğrul'ın final tarihinin belli olması ile birlikte dizinin hayranları üzülmüştü. Diriliş Ertuğrul'un final yapmasına kısa bir süre kala şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul düşmanlarının tek tek kellesini almaya başladı. Öte yandan ağır yaralanan Bamsı'nın ölüp, ölmeyeceği merak ediliyor. Peki, Bamsı ölecek mi? Diriliş Ertuğrul final tarihi ne zaman? Diriliş Osman dönemi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un final tarihi açıklandı. Buna göre, 29 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanacak 150. bölüm ile Diriliş Ertuğrul ekranlara veda edecek.

BAMSI ÖLECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul 145. bölümüyle ekranlara gelecek. Fragmanda Bamsı'nın ağır yaralandığı görülüyor. Bamsı'nın akıbetinin ne olacağı yeni bölümde belli olacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kurduğu tuzakla Alıncak'ı öldürüp Dragos'u ele geçiren Ertuğrul, Bamsı'nın oğlu Aybars'ı kurtarmayı başarmıştı. Alıncak'ın ölmesiyle Albastı, kimliğinin ortaya çıkmayacağını düşünen Beybolat ise hiçbir şey olmamış gibi obaya dönmüştü. Lefke kalesindeki komutan Branas ise Dragos'un yakalandığını öğrenince Beybolat üzerinden Dragos'u kurtarma planı kurmuştu.

Ancak Ertuğrul her şeyin farkındaydı… Hem kaledekilerin Dragos'u kurtarmaya geleceğini hem de Beybolat'ın eğer Albastı ise kimliğinin ortaya çıkmaması için Dragos'a dair yen bir hamle yapacağını biliyordu… Oyununu da buna göre kurmuştu. Bu arada İlbilge'de Umur obasına getirilen yaralı adam üzerinden ağabeyinin Albastı kimliği üzerine şüpheler duymaya başlamıştı. Tüm bunlar yaşanırken Ertuğrul Bey'in buyruğuna muhalif hareket eden Bamsı ise büyük bir pişmanlık içindeydi…



Dragos'u idam için Macellum'a getirtip alplarını ahali kılığında meydana diken Ertuğrul Bey Dragos üzerinden Albastı'nın kimliğini ortaya çıkarabilecek mi? Kale'den Dragos'u kurtarmak için gelen Branas ve adamlarının akıbeti ne olacak? Söğüt imamından pişmanlık üstüne bir sohbet dinleyip muradı Ertuğrul Bey'den af dilemek olan Bamsı bu gayesine ulaşabilecek mi? Öğrendiği gerçekler nihayetinde İlbilge hatunun ağabeyi Beybolat Bey konusundaki tavrı ne olacak?

ERTUĞRUL GAZİ TARİHTE NASIL ÖLMÜŞTÜR?

Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı.

Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti. Türbesi Söğüt'tedir. Her yıl eylül ayının 2.haftası pazar günü anma törenleri yapılmaktadır.