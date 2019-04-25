ATV CANLI YAYIN
Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme! Konya'daki evlerinde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen'in katilini kızları Büşra Büyükşen biliyor mu? Maskeli saldırgan aslında abisi Uğur ve yengesi Betül Büyükşen mi? 25 Nisan Müge Anlı canlı yayınında yaşananları merak ediyorsanız, Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!
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