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  • 25.04.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 10:12

canlı yayında Konya'daki cinayetle ilgili sona gelindi mi? Mehir cinayeti dendi ama... 25 Nisan

canlı yayınında Konya İsmil'de yaşanan cinayetle ilgili son dakika gelişmeleri aktarılacak! Büyükşen ailesinin katilleri kimler? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Necla ve Metin Büyükşen'in ölümüyle ilgili hangi bilgi ortaya çıkacak? Hepsi ve daha fazlası 25 Nisan Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında şok gelişme! Konya'daki evlerinde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen'in katilini kızları Büşra Büyükşen biliyor mu? Maskeli saldırgan aslında abisi Uğur ve yengesi Betül Büyükşen mi? 25 Nisan Müge Anlı canlı yayınında yaşananları merak ediyorsanız, Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!

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