Diriliş Ertuğrul dizisi her hafta çarşamba reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizide bu hafta izleyiciler Dragos'un hakkındaki detayları araştırıyor. İzleyiciler şimdi merakla "Dragos kimdir, tarihte var mı ve nasıl öldü?" sorularına yanıt arıyor.

DRAGOS KİMDİR VE TARİHTE VAR MI?

Tarihte Dragos isimli bir birisinin olup olmadığı bilinmiyor. Diriliş Ertuğrul'da Dragos karakterini İlker Aksum canlandırıyor.

ZANGOÇ NEDİR?

Diriliş Ertuğrul dizisinde Dragos zangoç kılığına girip casusluk yapmak istemektedir. Zangoç, kiliselerde çalışan kişilere verilen addır. Bu kişiler kilise çanlarını çalmakla görevlidirler.

İLKER AKSUM KİMDİR?

İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da doğmuştur. Annesinin adı Nurten Aksum'dur. İlkay ve Alpay adında ikiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilottur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulu'nda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesi'nden mezun olmuştur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını 1993 yılı sonunda bitirmiştir.

1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yapmıştır. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir yıl çalıştır. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle "Sır Dosyası" dizisinde bir bölüm oynamıştır. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur Şempanze'mizin oynadığı "Çarli" dizisinin Afakan Dayı'sı olarak bulmuştur.