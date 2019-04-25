Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisinin bugün Kanal D ekranlarında yer almaması izleyicileri meraklandırdı. Çocuklar Duymasın izleyicileri merakla dizinin neden olmadığını araştırıyor. Peki, Çocuklar Duymasın bugün neden yok? İşte 25 Nisan Kanal D yayın akışı...

ÇOCUKLAR DUYMASIN BUGÜN NEDEN YOK?

Kanal D yayın akışında bugün Çocuklar Duymasın yerine Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filmi yer alıyor. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki haftalarda izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haluk, Tutku'nun kıskacına girmiştir. Bütün planlarını eksiksiz yaptığını düşünen Tutku için geriye sadece Haluk'un karşısına çıkmak kalmıştır. Haluk'un şirkette olduğunu öğrendikten sonra vakit kaybetmeden yola düşer. İrem'in karşılaşmamaları için yaptığı tüm uğraşlara rağmen Haluk şirketten ayrılmaz. Yaşadıkları onca şeyden sonra Haluk'un tutumu nasıl olacak?

Havuç ve Simay'ın düğünleri yaklaşırken oturma planı problemi ortaya çıkar. Herkes Haluk ve Meltem ile aynı masada oturmak ister. O kadar kalabalık içinde kimsenin kalbini kırmadan plan yapmak ise aileyi zor duruma sokar. Düğün tarihi yaklaşırken durum içinden çıkılmaz bir hal alır.

Diğer taraftan Element, Işıl'a olan aşkı ile ilgili Tuna'dan taktik alır. Fakat Tuna gerçeği öğrenince sinirden çılgına döner.