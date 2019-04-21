Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılacak olan Engin Altan Düzyatan'dan şok karar! Yeni mesleği herkesi şok edecek!

Diriliş Ertuğrul dizisiyle yıldızı parlayan Engin Altan Düzyatan'dan şok eden karar! Son zamanlarda Burak Özçivit ile arasında mesafe olduğu konuşulan Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz gün bir bir mekanda arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Düzyatan, mekan çıkışı yeni mesleği hakkında açıklamada bulundu. İşte Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın yeni mesleği ve hakkında bilmediğiniz gerçekler!