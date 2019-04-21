Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılacak olan Engin Altan Düzyatan'dan şok karar! Yeni mesleği herkesi şok edecek!
Diriliş Ertuğrul dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yaşayan Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda vakit geçirdi. Düzyatan, mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılacak olan Engin Altan Düzyatan, gazetecilerin yönelttiği soru üzerine verdiği cevapla herkesi şaşırttı. İşte Engin Altan Düzyatan'ın yeni mesleği ve hakkında daha önce hiç bilmediğiniz gerçekler!
21.04.2019 18:03
- Son Güncelleme: 21.04.2019 18:03
Diriliş Ertuğrul dizisiyle yıldızı parlayan Engin Altan Düzyatan'dan şok eden karar! Son zamanlarda Burak Özçivit ile arasında mesafe olduğu konuşulan Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz gün bir bir mekanda arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Düzyatan, mekan çıkışı yeni mesleği hakkında açıklamada bulundu. İşte Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın yeni mesleği ve hakkında bilmediğiniz gerçekler!
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