Salesforce’tan dev adım: Yapay zekâ ajanlarıyla şirketler 100 milyon dolar tasarruf etti!

Kurumların yapay zeka projelerinde yüzde 95'e varan başarısızlığına yapay zeka ajanları kullanarak çözüm bulan SalesForce EMEA Bölgesi Gelişen Pazarlar Başkan Yardımcısı Sinan Erkiner, yamalı bohça gibi yapılan projelerin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi. Önce kendi sorunlarını çözerek işe başladıklarını belirten Sinan Erkiner, sözlerine şöyle devam etti: "Yapay zeka ajanlarına ilk önce kendi içimizde başladık. Başarı için insan ve yapay zeka ajanlarının birlikte çalışması gerekiyor.

Biz kullanmaya başladıktan sonra 100 milyon dolar civarında tasarruf elde ettik. Şimdi sahip olduğumuz Agentforce 360 dönüşümünü kurumlara sunmaya başladık. Çünkü bu sadece teknolojik değişim değil, sıçrama olduğunu biliyoruz. Bu yüzden insanla yapay zeka ajanları birlikte daha iyi çözüm geliştireceğine inanıyoruz. Süreci en doğru ve hatasız şekilde çözmenin yolu yapay zeka ajanları ile insanların uyumundan geçiyor."

TÜRKÇE DİL DESTEĞİ DE VAR

Salesforce'un yapay zeka destekli otonom ajanlar platformu Agentforce 360'ın Türkçe desteğiyle sunulması, Türk şirketleri için önemli bir gelişme anlamına geliyor. Bu adım, şirketlerin müşteri hizmetleri, satış, pazarlama ve operasyon süreçlerinde yapay zeka ajanlarını artık kendi dillerinde kullanabilecekleri anlamına geliyor. Türkçe dil desteği sayesinde yerel şirketler, teknolojiye daha kolay adapte olabilecek ve müşterileriyle ana dillerinde etkileşim kurabilecek."