PODCAST CANLI YAYIN

Salesforce’tan dev adım: Yapay zekâ ajanlarıyla şirketler 100 milyon dolar tasarruf etti!

Kurumların yapay zeka dönüşümüne öncülük yapmak isteyen SalesForce, Agentforce 360 çözümünü Türkçe kullanıma sundu. Başarılı yapay zeka projelerinde insan ve yapay zeka ajanı uyumuna dikkat çekti

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Salesforce’tan dev adım: Yapay zekâ ajanlarıyla şirketler 100 milyon dolar tasarruf etti!

Kurumların yapay zeka projelerinde yüzde 95'e varan başarısızlığına yapay zeka ajanları kullanarak çözüm bulan SalesForce EMEA Bölgesi Gelişen Pazarlar Başkan Yardımcısı Sinan Erkiner, yamalı bohça gibi yapılan projelerin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi. Önce kendi sorunlarını çözerek işe başladıklarını belirten Sinan Erkiner, sözlerine şöyle devam etti: "Yapay zeka ajanlarına ilk önce kendi içimizde başladık. Başarı için insan ve yapay zeka ajanlarının birlikte çalışması gerekiyor.

Biz kullanmaya başladıktan sonra 100 milyon dolar civarında tasarruf elde ettik. Şimdi sahip olduğumuz Agentforce 360 dönüşümünü kurumlara sunmaya başladık. Çünkü bu sadece teknolojik değişim değil, sıçrama olduğunu biliyoruz. Bu yüzden insanla yapay zeka ajanları birlikte daha iyi çözüm geliştireceğine inanıyoruz. Süreci en doğru ve hatasız şekilde çözmenin yolu yapay zeka ajanları ile insanların uyumundan geçiyor."

TÜRKÇE DİL DESTEĞİ DE VAR
Salesforce'un yapay zeka destekli otonom ajanlar platformu Agentforce 360'ın Türkçe desteğiyle sunulması, Türk şirketleri için önemli bir gelişme anlamına geliyor. Bu adım, şirketlerin müşteri hizmetleri, satış, pazarlama ve operasyon süreçlerinde yapay zeka ajanlarını artık kendi dillerinde kullanabilecekleri anlamına geliyor. Türkçe dil desteği sayesinde yerel şirketler, teknolojiye daha kolay adapte olabilecek ve müşterileriyle ana dillerinde etkileşim kurabilecek."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İmamoğlu vatandaşın verilerini ABD'ye rüşvet paralarını Londra'ya aktardı!
Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
Asgari ücrete dev zam yolda: İşsizlik ve rapor parası dahil pek çok kazanç değişecek!
Millilerden veda busesi! İspanya - Türkiye: 2-2 | MAÇ SONUCU
Böcek ailesinin ölüm sebebi ne? Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: "Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal"
Giresun’da trafik kavgası ölümle sonuçlandı: Kanseri yenen adam hayatını kaybetti!
Yalanları yine ellerinde patladı! Rus gazı alımının sonlanacağı iddiasına DMM'den yalanlama: "Tedarik devam ediyor"
Fenerbahçe'den Ademola Lookman'a teklif! Gerçek ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan tek hane enflasyon mesajı: "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Oylama tarihi belli oldu
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!
TOKİ 500 bin konut projesinde yeni süreç: Başvurular herkese açıldı! İşte ilçe ilçe konut dağılımı
Merkez yine Türkiye... Zelenskiy duyurdu! Hangi konular ele alınacak?
Baba Servet Böcek'in o sözleri ortaya çıktı: İstanbul'a her ziyaretimde başıma bir iş geliyor | Taksideki son görüntüler
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası DEM'den ilk açıklama! Bakırhan'dan 5 talep
Kahve içti fenalaştı: Ayben Özçilingir Turtura'nın zehirlenmesinde "deterjan" iddiası!
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 4 hakem 40 şüpheli yakalandı | Vurgunun adı: Hawala
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHP'ye iddianame ayarı
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!