Avustralya’dan sosyal medya devlerine sıkı denetim
ABD’li teknoloji şirketi Meta, Avustralya’da yürürlüğe girecek yeni yasa kapsamında 16 yaş altı kullanıcılara hesaplarını kapatmaları için uyarı gönderdi. Ülkede 13–15 yaş aralığında yaklaşık 500 bin sosyal medya kullanıcısı bulunurken, 10 Aralık’tan itibaren yasaya uymayan küresel platformlar 33 milyon dolara kadar para cezası alacak.
