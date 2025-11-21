PODCAST CANLI YAYIN

Avustralya’dan sosyal medya devlerine sıkı denetim

Avustralya’dan sosyal medya devlerine sıkı denetim

ABD'li teknoloji şirketi Meta, Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara hesaplarını kapatmaları için uyarı gönderdi. Meta verilerine göre, ülkede 13-15 yaş arası 500 bin sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Avustralya'daki yeni kanuna göre Facebook, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, 10 Aralık'tan itibaren yasaya uymamaları halinde 33 milyon dolarla cezalandıracak.

