WhatsApp'ın her geçen gün yeni güncellemeler ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. WhatsApp ile ilgili yine çok önemli bir haber geldi. WhatsApp daha önce desteğini kestiğini açıkladığı telefonlara tekrar geri dönüyor. Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir karar aldı. Peki WhatsApp hangi telefonlara geri dönüyor? İşte WhatsApp'tan milyonları etkileyen sürpriz adım. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.