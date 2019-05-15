WhatsApp saldırısı sonrası güvenlik için ne yapmak lazım? WhatsApp siber saldırı için nasıl önlem alınır?

"WhatsApp'ı hedef alan saldırı" ifadesi, popüler yazışma uygulamasını kullananların kesinlikle haberlerde görmek istemeyeceği bir ifadeydi. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca WhatsApp kullanıcısı, söz konusu siber saldırının endişesi içinde. Peki WhatsApp saldırısı sonrası güvenlik için ne yapmak lazım? WhatsApp'taki son güvenlik riskine ilişkin nasıl önlem almak lazım? Detaylar haberimizde...

15.05.2019 08:21 - Son Güncelleme: 15.05.2019 08:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





