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WhatsApp saldırısı sonrası güvenlik için ne yapmak lazım? WhatsApp siber saldırı için nasıl önlem alınır?

"WhatsApp'ı hedef alan saldırı" ifadesi, popüler yazışma uygulamasını kullananların kesinlikle haberlerde görmek istemeyeceği bir ifadeydi. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca WhatsApp kullanıcısı, söz konusu siber saldırının endişesi içinde. Peki WhatsApp saldırısı sonrası güvenlik için ne yapmak lazım? WhatsApp'taki son güvenlik riskine ilişkin nasıl önlem almak lazım? Detaylar haberimizde...

15.05.2019 08:21 - Son Güncelleme: 15.05.2019 08:23
WhatsApp saldırısı sonrası güvenlik için ne yapmak lazım? WhatsApp siber saldırı için nasıl önlem alınır?

Üstüne bir de WhatsApp'tan yapılan "Hackerlar bir gözetleme yazılımını telefonlara yüklemeyi başardı" ifadelerini ekleyince şirketin halkla ilişkiler departmanının zor bir gün geçirdiğini tahmin edebiliriz.

WhatsApp saldırısı sonrası güvenlik için ne yapmak lazım? WhatsApp siber saldırı için nasıl önlem alınır?

WhatsApp, az sayıda kullanıcının "gelişmiş bir siber aktör" tarafından hedef alındığını söyledi.

WhatsApp saldırısı sonrası güvenlik için ne yapmak lazım? WhatsApp siber saldırı için nasıl önlem alınır?

Bu az sayıda kullanıcıdan biri olmama ihtimaliniz bulunsa da, yine de verilerinizi güvenli kılmanın yollarını öğrenmek sizin için faydalı olacaktır.

WhatsApp saldırısı sonrası güvenlik için ne yapmak lazım? WhatsApp siber saldırı için nasıl önlem alınır?

Uygulama güncellemeleri

Saldırılar ilk olarak bu ayın başında fark edildi.

WhatsApp saldırısı sonrası güvenlik için ne yapmak lazım? WhatsApp siber saldırı için nasıl önlem alınır?

WhatsApp'ın sahibi Facebook, uygulamanın sesli konuşma özelliğini kullanan hackerların hedef aldıkları kişileri aradıkları, çağrıyı açmasalar bile bağlantının güvenlik açığını kullanarak telefonlara bir gözetleme yazılımı yüklendiğini söyledi.

WhatsApp, tüm kullanıcılarından uygulamayı güncellemelerini talep etti.

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