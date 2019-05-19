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  • 19.05.2019 21:24
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 21:25

’a yükleyen Group davalık oldu

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ve çok konuşulan, üzerinden telefonlara yükleyen firması Group, ’nün davasıyla karşı karşıya kaldı.

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen ve çok konuşulan, WhatsApp üzerinden telefonlara casus yazılım yükleyen İsrail firması NSO Group, Uluslararası Af Örgütü'nün davasıyla karşı karşıya kaldı. İsrail'de görülen davada, siber istihbarat teknolojisi şirketi olan NSO Group tarafından oluşturulan 'Pegasus' isimli casus yazılımın Uluslararası Af Örgütü çalışanlarının bilgilerini çaldığı ve insan hakları savunucularını denetlemek için kullandığı iddia edildi.

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