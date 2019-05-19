Geçtiğimiz hafta gündeme gelen ve çok konuşulan, WhatsApp üzerinden telefonlara casus yazılım yükleyen İsrail firması NSO Group, Uluslararası Af Örgütü'nün davasıyla karşı karşıya kaldı. İsrail'de görülen davada, siber istihbarat teknolojisi şirketi olan NSO Group tarafından oluşturulan 'Pegasus' isimli casus yazılımın Uluslararası Af Örgütü çalışanlarının bilgilerini çaldığı ve insan hakları savunucularını denetlemek için kullandığı iddia edildi.