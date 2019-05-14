Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması, bilgisayar korsanlarının bir grup kullanıcıyı hedef alarak telefonların işletim sistemini ele geçiren bir yazılım yüklediğini açıkladı.

WhatsApp yetkilileri, siber saldırganların bazı kişilerin akıllı telefonlarını uygulama üzerinden çaldırarak işletim sistemlerini ele geçirecek bir virüs yazılım yüklediklerini ortaya çıkardı.