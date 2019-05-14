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  • 14.05.2019 19:58
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 20:03

'ta kullanıcıları bekleyen büyük tehlike! Bilgileriniz başkasının eline geçebilir

'ta sesli görüşme yapmanıza olanak veren sesli arama özelliği kullanıcıların hayatını karartmak üzere. WhatsApp yetkilileri, siber saldırganların bazı kişilerin uygulama üzerinden çaldırarak işletim sistemlerini ele geçirecek bir virüs yazılım yüklediklerini ortaya çıkardı. Saldırının arkasında "ileri seviyede bir siber aktörün" bulunduğunu belirten şirket, tüm kullanıcılara WhatsApp uygulamalarını tedbiren leri çağrısında bulundu.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması, bilgisayar korsanlarının bir grup kullanıcıyı hedef alarak telefonların işletim sistemini ele geçiren bir yazılım yüklediğini açıkladı.

WhatsApp yetkilileri, siber saldırganların bazı kişilerin akıllı telefonlarını uygulama üzerinden çaldırarak işletim sistemlerini ele geçirecek bir virüs yazılım yüklediklerini ortaya çıkardı.

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