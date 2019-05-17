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  • 17.05.2019 19:23
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 19:30

'ta yeni dönem: Birçok kişinin merakla beklediği o özellik geliyor!

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması yeni bir özellikle kullanıcılarının karşısına çıkacak. Birçok uygulamada görmeye başladığımız WhatsApp'a da geliyor. Uzun süredir bu özelliğin WhatsApp'a geleceği konuşuluyordu. Karanlık mod özelliğinin sonraki güncellemelerde, kullanıcılar için aktif olacağını düşünülüyor.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yepyeni bir özelliği kullanıcılarına sunacak. Whatsapp'a her gün yeni özellikler geliyor. Yine WhatsApp tarafından kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi. Uzun zamandır merakla beklenen karanlık mod özelliği Beta kullanıcılarına sunuldu. Pek çok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod oldukça ilgi çekiyor.

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