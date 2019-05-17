Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yepyeni bir özelliği kullanıcılarına sunacak. Whatsapp'a her gün yeni özellikler geliyor. Yine WhatsApp tarafından kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi. Uzun zamandır merakla beklenen karanlık mod özelliği Beta kullanıcılarına sunuldu. Pek çok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod oldukça ilgi çekiyor.