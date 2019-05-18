İsrailli yazılım firması WhatsApp üzerinden tehlike saçıyor. Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden, gelişmiş bir casus yazılımın, hedeflenen cep telefonlarına bulaştığı bildirildi. İsrailli yazılım firması NSO Group tarafından geliştirilen bir casus bir yazılımın, WhatsApp kullanan cep telefonları ve diğer cihazlara bilgisayar korsanları tarafından uzaktan yerleştirilebildiği ortaya çıktı. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz. Peki Whatsapp'ın gizli tehlikesi nedir? Whatsapp kullanırken sakın bunu yapmayın! İşte tüm detaylar