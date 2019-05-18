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  • 18.05.2019 12:36
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 12:36

'ın gizli tehlikesi nedir ortaya çıktı! Whatsapp kullanırken bunu yapan yandı

'ın gizli tehlikesi Avusturya, Afganistan, Pakistan, Rusya derken şimdi de Türkiye'de. Güvenlik uzmanları bu yılın başlarında tehdidin çok daha geniş bir coğrafyayı hedef aldığını ortaya çıkardı. İsrailli yazılım firması NSO Group tarafından geliştirilen casus yazılımın, WhatsApp kullanan cep telefonları ve diğer cihazlara bilgisayar korsanları tarafından uzaktan yerleştirilebildiği ortaya çıktı. Peki nedir? Whatsapp kullanırken sakın bunu yapmayın! İşte tüm detaylar. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.

İsrailli yazılım firması WhatsApp üzerinden tehlike saçıyor. Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden, gelişmiş bir casus yazılımın, hedeflenen cep telefonlarına bulaştığı bildirildi. İsrailli yazılım firması NSO Group tarafından geliştirilen bir casus bir yazılımın, WhatsApp kullanan cep telefonları ve diğer cihazlara bilgisayar korsanları tarafından uzaktan yerleştirilebildiği ortaya çıktı. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz. Peki Whatsapp'ın gizli tehlikesi nedir? Whatsapp kullanırken sakın bunu yapmayın! İşte tüm detaylar

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