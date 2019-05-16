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  • 16.05.2019 10:57
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 11:09

'ın yeni bomba özelliği nedir? nasıl kullanılır? İşte ilk görüntü

dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulamasıdır. Whatsapp'a her gün yeni özellikler gelmekte. Yine WhatsApp tarafından kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi. Uzun zamandır merakla beklenen karanlık mod özelliği Beta kullanıcılarına sunuldu. Pek çok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod oldukça ilgi çekiyor. Peki WhatsApp'ın yeni bomba özelliği nedir? nasıl kullanılır? İşte ilk görüntü. Whatsapp'ı mevcut telefonunuz bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp yine bir güncelleme ile gündeme geldi. Whatsapp karanlık mod uygulaması ile milyonların karşısına çıktı. Pek çok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod oldukça ilgi çekiyor. Uzun bir süredir bu özelliğin WhatsApp'a geleceği konuşuluyordu. Bu arada dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. WhatsApp bir süre önce desteği kestiği platforma geri dönmek için ilk adımı attı. Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir karar verdi. Peki WhatsApp hangi telefonlara geri dönüyor?

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