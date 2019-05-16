Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp yine bir güncelleme ile gündeme geldi. Whatsapp karanlık mod uygulaması ile milyonların karşısına çıktı. Pek çok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod oldukça ilgi çekiyor. Uzun bir süredir bu özelliğin WhatsApp'a geleceği konuşuluyordu. Bu arada dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. WhatsApp bir süre önce desteği kestiği platforma geri dönmek için ilk adımı attı. Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir karar verdi. Peki WhatsApp hangi telefonlara geri dönüyor?