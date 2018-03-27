GetContact uygulaması son günlerde çok ses getiren uygulamalardan bir tanesi. Güvenilir olup olmadığı konusunda karışıklık yaşansa da çoğu kullanıcı telefonuna GetContact uygulamasını yükleyerek rehberde nasıl kayıtlı olduklarını sorgulamak istiyor.

Getcontact, sizin için harika bir "istenmeyen çağrı engelleme" ve "arayan kişi tanımlama" uygulamasıdır. Rahatsız edici aramaları filtreler ve sadece sizin tercih ettiğiniz kişilerin sizinle iletişim kurmasına olanak sağlar.



- Telefon defterinizde kayıtlı olmayan numaralardan aldığınız çağrıları, anlık olarak tanımlayabilirsiniz.



- Gelen arama istenmeyen bir aramaysa anlık olarak sizi uyarır. Böylece bütün otomatik aramalar, reklamlar ve telefon dolandırıcılığı aramalarından gerçek zamanlı olarak korunursunuz.



Getcontact kullanımı son derece kolaydır…



+ ARAMA ENGELLEME

İstenmeyen aramaları engelleyebilir ve bu aramaları raporlayarak diğer Getcontact uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Getcontact, gücünü milyonlarca kullanıcısından alır. Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, "Spam Koruma" özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabilirsiniz.



GETCONTACT UYGULAMASINDAN NUMARA SİLME NASIL YAPILIR?

Numara silme işlemi için GetContact uygulaması içerisinde yer alan ayarlar sekmesinden 'GetContact Hakkında' sekmesine giriş yapılıyor. Ardından Hesap ayarları kısmından silme işlemi gerçekleştiriliyor. Ancak numaranız hala sistemde yer almaya devam ediyor.

Numarayı GetContact rehberinden silme işlemi için Unlist kullanılıyor.

UNLIST NUMARA SİLME İŞLEMİ