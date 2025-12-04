Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman? GS - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

(Takvim Foto Arşiv)

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇ BİLETLERİ KAÇ TL?

Galatasaray - Samsunspor maç biletleri 2 Aralık 2025 Salı günü saat 16.00'da GSPlus Premium ve GSPara Kredi ile banka kartı sahiplerine satışa çıktı. 3 Aralık 2025 Çarşamba günü ise saat 14.00'te GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara, passo uygulaması ve sitesi üzerinden biletler satışa sunuldu. Galatasaray tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmanın en yüksek fiyatlı bileti 27.500 TL'den, en düşük fiyatlı bileti ise 1.500 TL'den satışa çıktı.