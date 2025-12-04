PODCAST CANLI YAYIN

Değerini katlayan Trabzonspor'un yıldızı için İtalyanlar devreye girdi!

Trabzonspor'un geçen sezon Zorya Luhansk'tan kadrosuna kattığı Arseniy Batagov, birçok kulübün transfer listesinde bulunuyor. Ukraynalı futbolcuya son olarak İtalya'dan talip çıktı.

Bu sezon Süper Lig'de yakaladığı çıkış sonrasında şampiyonluğun en önemli adaylarından biri haline gelen Trabzonspor'da yıldız futbolcular gündemden düşmüyor. O isimlerden biri de geçen sezon kadroya dahil edien Arseniy Batagov.

KISA SÜREDE DİKKAT ÇEKTİ

Döenmin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, izleme ekibinin önerisine onay vermesi sonrası ülkesinden 1.85 milyon euro karşılığında transfer edilen Arseniy Batagov, oyunuyla ön plana çıkmayı başardı.

Bu sezon da 14 karşılaşmada 2 asist yaparak katkıda bulundu.

OYUN KURUCU POZİSYONUNDA

Stoper tandeminde bu sezon Stefan Savic ile görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, takımın pas trafiğinde kilit rol oynuyor. Uzun oynadığı ve isabet sağladığı paslarla da arkadaşlarını hücuma çıkarabiliyor.

Fatih Tekke bu nedenle oyuncusunun üzerine titriyor.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Trabzonspor'a gelmeden önce piyasa değeri 2 milyon euro olan Batagov adeta uçtu. Ukraynalı yıldızın şu anki değeri ise 7 milyon euro. Kulübüyle de 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

NAPOLI PEŞİNDE

Batagov'un transferinde daha önce İngiltere ekipleri istekliydi ancak yazın istenen bonservis seviyesine çıkılmadığı için yönetim izin vermemişti.

Napoli'nin peşinde olduğu ve izleme ekiplerinin takip ettiği oyuncusunu 20 milyon eurodan aşağı bırakma niyeti yok.

Kısa süre içerisinde resmi temasların başlaması bekleniyor.

