Beşiktaş'a şok! 2. ligde tutunamadı geri dönüyor
Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo’yu, düzenli forma şansı bulabilmesi için sezon başında Brezilya Serie B ekiplerinden Athletico Paranaense’ye kiralık olarak göndermişti. Siyah-beyazlı yönetim, genç futbolcunun gelişimini hızlandırmayı hedeflemişti. Ancak beklenen olmadı. Geri dönüş gündemde.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Athletico Paranaense formasıyla ligde hiç süre alamadı. Sadece kupa maçlarında görev yapan Ricardo, iki karşılaşmada toplam 46 dakika sahada kalabildi. Teknik ekibin tercihleri ve yoğun rotasyon nedeniyle genç oyuncunun forma şansı oldukça sınırlı kaldı.
KİRALIK SÖZLEŞME FESHEDİLECEK
TMC Radio'dan Monique Vilela'nın haberine göre Athletico Paranaense, Elan Ricardo'nun kiralık sözleşmesini kısa süre içinde feshedecek. Brezilya temsilcisi, oyuncunun ikinci yarıda kadro planlamasında yer almayacağını Beşiktaş'a iletti. Bu kararın ardından Ricardo'nun İstanbul'a dönmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'A DÖNÜYOR AMA YOLCULUK DEVAM EDEBİLİR
Genç Kolombiyalı ilk etapta Beşiktaş'a geri dönecek olsa da teknik ekibin oyuncuyu yeniden kiralık göndermeye sıcak baktığı belirtiliyor. Siyah-beyazlı yönetim, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ricardo'nun gelişimini hızlandıracak ve daha fazla süre alabileceği bir kulüp arayışına girecek.
GELECEĞİ YENİDEN PLANLANACAK
Beşiktaş teknik heyeti, Elan Ricardo'nun potansiyeline güvense de düzenli maç temposu kazanması gerektiğini düşünüyor. Siyah-beyazlıların yeni planı, oyuncuyu uygun bir takıma göndererek hem gelişimini sürdürmesini sağlamak hem de uzun vadede A takım için hazır hâle getirmek olacak.