Beşiktaş'a şok! 2. ligde tutunamadı geri dönüyor

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Athletico Paranaense formasıyla ligde hiç süre alamadı. Sadece kupa maçlarında görev yapan Ricardo, iki karşılaşmada toplam 46 dakika sahada kalabildi. Teknik ekibin tercihleri ve yoğun rotasyon nedeniyle genç oyuncunun forma şansı oldukça sınırlı kaldı.

TMC Radio'dan Monique Vilela'nın haberine göre Athletico Paranaense, Elan Ricardo 'nun kiralık sözleşmesini kısa süre içinde feshedecek. Brezilya temsilcisi, oyuncunun ikinci yarıda kadro planlamasında yer almayacağını Beşiktaş 'a iletti. Bu kararın ardından Ricardo'nun İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

Elan Ricardo (AA)

BEŞİKTAŞ'A DÖNÜYOR AMA YOLCULUK DEVAM EDEBİLİR

Genç Kolombiyalı ilk etapta Beşiktaş'a geri dönecek olsa da teknik ekibin oyuncuyu yeniden kiralık göndermeye sıcak baktığı belirtiliyor. Siyah-beyazlı yönetim, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ricardo'nun gelişimini hızlandıracak ve daha fazla süre alabileceği bir kulüp arayışına girecek.