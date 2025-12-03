Dev koreografinin maliyeti belli oldu





KOREOGRAFİ MALİYETİ: 3 MİLYON



Kuzey Tribünü'nde 'Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçe', Maraton Tribününde 'Dök bizi sokaklara' yazılı pankartı açılırken, Süper Toto Tribünü'nde ise 'Mazinde şanlı forma, miras oldu yarınlara' yazılı pankartın üzerine Lefter ve Tedesco ile oyuncuların olduğu koreografi açıldı.



Işık oyunlarını da yine iletişim ekibi organize ederken koreografiler 3 milyon TL'ye mal olduğu ortaya çıktı.



IŞIKÇILAR VE TARAFTARLAR BEDAVA ÇALIŞTI



Ancak gerek ışıkçıların gerekse de pankartları ve koreografiyi boyayanların Fenerbahçe'den herhangi bir ücret almadığı öğrenildi.