PODCAST CANLI YAYIN

Dev koreografinin maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'nin derbi öncesi gerçekleştirdiği ışık şovu ve koreografinin maliyetinin 3 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dev koreografinin maliyeti belli oldu
Fenerbahçe, kulüp yönetimi ve taraftarların ortak girişimiyle Galatasaray derbisi öncesinde stadyumda gerçekleştirilen görsel şölenin detayları ortaya çıktı.

Her şey Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın "Fenerbahçe ruhunu yansıtan bir koreografi istiyorum" sözleriyle başladı. Başkan Saran'ın talebi sonrası kulüp iletişimcileri ile taraftarlar bir araya gelerek planlama yaptı.



KOREOGRAFİ MALİYETİ: 3 MİLYON

Kuzey Tribünü'nde 'Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçe', Maraton Tribününde 'Dök bizi sokaklara' yazılı pankartı açılırken, Süper Toto Tribünü'nde ise 'Mazinde şanlı forma, miras oldu yarınlara' yazılı pankartın üzerine Lefter ve Tedesco ile oyuncuların olduğu koreografi açıldı.

Işık oyunlarını da yine iletişim ekibi organize ederken koreografiler 3 milyon TL'ye mal olduğu ortaya çıktı.

IŞIKÇILAR VE TARAFTARLAR BEDAVA ÇALIŞTI

Ancak gerek ışıkçıların gerekse de pankartları ve koreografiyi boyayanların Fenerbahçe'den herhangi bir ücret almadığı öğrenildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ABD'de sistem çöktü! Masaya Başkan Erdoğan’ın sağlık devrimi geldi
CHP'liler TAKVİM'e konuştu tutsak CHP’li Özgür Özel'i korku sardı: Partililere susun tehdidi!
İdefix
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
ABD'den 19 ülke vatandaşları için "iltica" kararı: Başvurular askıya alındı! Pentagon'dan silahlandırma hamlesi
2 müfettiş görevlendirildi! Barzani'nin uzun namlulu korumalarıyla Şırnak ziyaretine soruşturma
Asgari ücrette komisyon değişiyor! Masada hangi oranlar var? Zam hesabı TAKVİM'de
CHP'li İmamoğlu'nun paralel devlet yapılanması deşifre edildi!
Şimşek, sağanak ve don haritada! Kar topu oynamaya hazır olun! İstanbul için tarih belli
Okula başlama yaşı değişiyor: 3 formül 72 ay!
Şarık Tara'nın 2.4 milyar dolarlık mirasında gizli belge ortaya çıktı!
Derbi sonrası soyunma odasında Okan Buruk’un bu sözleri yankılandı: En iyi kimmiş gösterdik!
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: "Yol haritası işliyor rotada sapma yok"
Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı! Gerçek kasalar açılınca ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın etkinliğinde boya fırlatıp arbede çıkardılar! 17 şüpheli gözaltına alındı
Özgür Özel'den 'cellat' geri vitesi! DEM Parti önce "akıl tutulması" dedi sonra eski defterleri açtı: Hepiniz borçlu çıkarsınız
Netanyahu Trump’a savaş açtı! Mossad ajanları teknoloji devlerine sızdı: İsrail'den FBI’a emir geldi
Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde neler konuşuldu? Süper Lig’de 14. Haftanın VAR kayıtları açıklandı
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı | Putin'den Ukrayna'ya tehdit
Oyunculuk babadan oğula! Gözleri KaraDeniz'in Osman Maçari'si Mehmet Özgür’ün oğlu meğer...