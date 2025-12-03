PODCAST CANLI YAYIN

Derbiden çıkan sonuç sonrası zirvede kartlar yeniden dağıtıldı!

Derbi sonrası haftayı en karlı kapatan takım Trabzonspor oldu. Bordo-Mavililer’in lider Galatasaray ile puan farkı 2’ye Fenerbahçe ile de 1’e düştü. Fırtına zirve umutlarını iyice artırdı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon ligde fark yaratan Trabzonspor'un yükselişi bu hafta da devam etti. Bordo- Mavililer, Konyaspor galibiyeti sonrası haftanın lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki maçına odaklanmıştı. Derbi de 1-1'lik eşitlikle sona erince zirvede kartlar yeniden dağıtıldı.

Trabzonspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke (AA)Trabzonspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke (AA)

Ligde oluşan yeni tabloda Galatasaray 33 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 32 puanla ikinci sırada yer aldı. 31 puana yükselen Trabzonspor ise nefesini iki rakibinin ensesinde hissettirdi, zirve için umutlarını daha da artırdı.

Derbi sonrası haftayı en karlı kapatan takım Trabzonspor oldu (AA)Derbi sonrası haftayı en karlı kapatan takım Trabzonspor oldu (AA)

Şampiyonluk yarışı iyice kızışırken bundan sonraki haftalarda Bordo-Mavililer hem konumunu kaybetmemek hem de daha yukarıya yükselmenin mücadelesini verecek. Bu anlamda pazar günü deplasmandaki Göztepe maçı da büyük önem kazanmış oldu. Karadeniz Fırtınası İzmir'de kazanır, Galatasaray, Samsun'a, Fenerbahçe de Başakşehir'e kaybederse zirveyi ele geçirecek.

