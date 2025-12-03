Derbiden çıkan sonuç sonrası zirvede kartlar yeniden dağıtıldı!

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon ligde fark yaratan Trabzonspor'un yükselişi bu hafta da devam etti. Bordo- Mavililer, Konyaspor galibiyeti sonrası haftanın lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki maçına odaklanmıştı. Derbi de 1-1'lik eşitlikle sona erince zirvede kartlar yeniden dağıtıldı.

Trabzonspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke (AA) Ligde oluşan yeni tabloda Galatasaray 33 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 32 puanla ikinci sırada yer aldı. 31 puana yükselen Trabzonspor ise nefesini iki rakibinin ensesinde hissettirdi, zirve için umutlarını daha da artırdı.