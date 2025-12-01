Talisca'dan derbi paylaşımı

Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam 20.00'de Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.



Maç öncesinde Fenerbahçeli yıldız Anderson Talisca, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.





"BURADAN ÇIKIŞ YOK!"



Talisca mesajında, "Umutlarını geride bıraksınlar, karanlık çöküyor... Fırtına yaklaşıyor. Evime hoş geldin, cehennemime... Buradan çıkış yok. Burada merhamet yok!" ifadelerini kullandı.