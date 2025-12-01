PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaraylı taraftarlardan Kerem Aktürkoğlu'na dolarlı tepki

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da taraftarlar, sezon başında sarı lacivertli ekiple anlaşan Kerem Aktürkoğlu'na protestoda bulundu. Milli futbolcuya dolarlı tepki gösterildi.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde sarı kırmızılılar, eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu için fotoğrafının bulunduğu dolarlar bastırdı.

Sarı kırmızılılar, sezon başında ezeli rakiplerine imza atan milli oyuncuyu protesto etti.

Kerem Aktürkoğlu, 179 kez formasını terlettiği Galatasaray'da 46 gol atıp 42 de asist yapmıştı. Ayrıca 3 Süper Lig ve 1 Süper Kupa kazandı.

