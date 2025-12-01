Galatasaraylı taraftarlardan Kerem Aktürkoğlu'na dolarlı tepki

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde sarı kırmızılılar, eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu için fotoğrafının bulunduğu dolarlar bastırdı.

Sarı kırmızılılar, sezon başında ezeli rakiplerine imza atan milli oyuncuyu protesto etti.

Kerem Aktürkoğlu, 179 kez formasını terlettiği Galatasaray'da 46 gol atıp 42 de asist yapmıştı. Ayrıca 3 Süper Lig ve 1 Süper Kupa kazandı.

Kerem Aktürkoğlu (Takvim.com.tr)