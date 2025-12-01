Galatasaray'dan Union SG maçının hakemi için UEFA'ya şikayet

David Promise (AA)

"İKİNCİ SARI KARTTI" GÖRÜŞÜ AĞIRLIKTA

Galatasaray teknik heyeti ve futbol otoriteleri, pozisyonun tekrar görüntülerini analiz ederek Promise'nin müdahalesinin oyun kuralları gereği ikinci sarı karta karşılık geldiği görüşünde birleşti. Uğurcan Çakır'a yapılan faulün temas şiddeti, müdahale şekli ve oyuncunun daha önce sarı kartı olması, cezai işlemin zorunlu olduğu yorumlarına neden oldu.