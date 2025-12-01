Galatasaray'dan Union SG maçının hakemi için UEFA'ya şikayet
Galatasaray, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Union SG ile oynadığı karşılaşmanın ardından maçın hakemi Jose Sanchez için UEFA'ya şikayette bulundu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise ile oynanan maçta görev yapan İspanyol hakem Jose Sanchez'in yönetimine yönelik itirazda bulunarak UEFA'ya resmi şikayet dosyası sundu.
KIRILMA ANI
Sarı-kırmızılı ekip, Union Saint-Gilloise karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılırken karşılaşmada verilen bazı kararlar maçın ardından geniş yankı uyandırdı. Özellikle Union SG'nin golünü atan Promise'nin, sarı kartı bulunmasına rağmen Uğurcan Çakır'a yaptığı müdahalede ikinci sarı kartı görmemesi, Galatasaray cephesinde büyük bir memnuniyetsizlik yarattı.
Söz konusu pozisyonda hakem Jose Sanchez'in kartına başvurmaması, maçın kırılma anı olarak değerlendirildi. Sarı-kırmızılı camia, bu faulün oyunun gidişatını doğrudan etkilediğini ve maçın dengesini bozduğunu savundu. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden yoğun tepki gösterdi.
"İKİNCİ SARI KARTTI" GÖRÜŞÜ AĞIRLIKTA
Galatasaray teknik heyeti ve futbol otoriteleri, pozisyonun tekrar görüntülerini analiz ederek Promise'nin müdahalesinin oyun kuralları gereği ikinci sarı karta karşılık geldiği görüşünde birleşti. Uğurcan Çakır'a yapılan faulün temas şiddeti, müdahale şekli ve oyuncunun daha önce sarı kartı olması, cezai işlemin zorunlu olduğu yorumlarına neden oldu.