PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Union SG maçının hakemi için UEFA'ya şikayet

Galatasaray, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Union SG ile oynadığı karşılaşmanın ardından maçın hakemi Jose Sanchez için UEFA'ya şikayette bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'dan Union SG maçının hakemi için UEFA'ya şikayet

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise ile oynanan maçta görev yapan İspanyol hakem Jose Sanchez'in yönetimine yönelik itirazda bulunarak UEFA'ya resmi şikayet dosyası sundu.

David Promise (AA)David Promise (AA)

KIRILMA ANI

Sarı-kırmızılı ekip, Union Saint-Gilloise karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılırken karşılaşmada verilen bazı kararlar maçın ardından geniş yankı uyandırdı. Özellikle Union SG'nin golünü atan Promise'nin, sarı kartı bulunmasına rağmen Uğurcan Çakır'a yaptığı müdahalede ikinci sarı kartı görmemesi, Galatasaray cephesinde büyük bir memnuniyetsizlik yarattı.

David Promise (AA)David Promise (AA)

Söz konusu pozisyonda hakem Jose Sanchez'in kartına başvurmaması, maçın kırılma anı olarak değerlendirildi. Sarı-kırmızılı camia, bu faulün oyunun gidişatını doğrudan etkilediğini ve maçın dengesini bozduğunu savundu. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden yoğun tepki gösterdi.

David Promise (AA)David Promise (AA)

"İKİNCİ SARI KARTTI" GÖRÜŞÜ AĞIRLIKTA

Galatasaray teknik heyeti ve futbol otoriteleri, pozisyonun tekrar görüntülerini analiz ederek Promise'nin müdahalesinin oyun kuralları gereği ikinci sarı karta karşılık geldiği görüşünde birleşti. Uğurcan Çakır'a yapılan faulün temas şiddeti, müdahale şekli ve oyuncunun daha önce sarı kartı olması, cezai işlemin zorunlu olduğu yorumlarına neden oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplantısı başladı!
Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi
TOD derbi
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: 21 çeyrektir kesintisiz!
Ankara'da pitbull dehşeti: Köpek sahibi tutuklandı
PM ve YDK'yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın isyanı... "Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli"
Bakan Bayraktar Seven Vega'yı Karadeniz'e uğurladı 6. gemi için tarih verdi
Kadıköy'de liderlik savaşı! Hocalardan forvet sürprizi
Trump ve Maduro arasındaki gizli görüşme sızdı! Washington’dan Caracas’a son çağrı: “Canını seviyorsan ülkeyi terk et!”
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
Emekliye yüzde 13.04 kök zam: Yeni enflasyon tahmini geldi! SSK, BAĞKUR'luya en az 19 bin 82 TL maaş...
İşte unutulmaz Fenerbahçe - Galatasaray derbileri!
Eşini ve çocuğunu yasak aşkı için öldüren doktor Serdar Kıyak çöp poşetiyle intihar etti!
CHP PM'de kimler kesik yedi? Listedeki "Anti Bay Kemalist" esintiler, Silivri etkisi ve Kemal Derviş aklı: Rüşvet emanetçisi YDK'da
Sahte isimle 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasından kaçtı... Yüz tanıma sistemiyle yakayı ele verdi
Çözülme sürüyor! Bakan Yerlikaya açıkladı: 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu
Milyoner'de geceye damga vuran 300 bin TL'lik Trabzonspor sorusu
CHP'nin sokak hayvanları düzenlemesini engelleme girişimi yine tutmadı: Yüksek mahkeme itiraza noktayı koydu!
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! 2 formül 100 kalemde artış
Memura yüzde 19.5 zam! Yeni anket geldi TAKVİM hesapladı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?