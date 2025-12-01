Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız futbolcu cezalı
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı konuk ederken kritik bir gelişme de kart cephesinde yaşandı. Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, derbinin ikinci yarısında yaptığı faulün ardından hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Deneyimli stoper cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Kadıköy'de karşılaştı.
Dev mücadelenin ikinci yarısında Jayden Oosterwolde sarı kart gördü.
Hollandalı futbolcu cezalı duruma düştü ve gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.
Oosterwolde, Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.