Fenerbahçe taraftarlarından derbi öncesi görsel şölen

Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesinde Kadıköy’de renkli görüntüler yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerde ve stadyum çevresinde oluşturdukları etkileyici atmosferle takımlarına büyük destek verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, derbi için günlerdir hazırladığı görsel şovları stadyumda sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe taraftarları derbi öncesi görsel şov yaptı (X)Fenerbahçe taraftarları derbi öncesi görsel şov yaptı (X)

Tribünlerin tamamında sarı-lacivert meşaleler yükseldi. Meşaleler yandı. Chobani Stadyumu adeta dev bir sahneye dönüştü.

