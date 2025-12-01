Fenerbahçe taraftarlarından derbi öncesi görsel şölen
Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesinde Kadıköy’de renkli görüntüler yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerde ve stadyum çevresinde oluşturdukları etkileyici atmosferle takımlarına büyük destek verdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, derbi için günlerdir hazırladığı görsel şovları stadyumda sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
Tribünlerin tamamında sarı-lacivert meşaleler yükseldi. Meşaleler yandı. Chobani Stadyumu adeta dev bir sahneye dönüştü.