Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR'ı açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftaısnda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR'ı açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftaısnda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev yapacak. AVAR olarak ise Hakan Yemişken ve İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.


MAÇIN HAKEMİ YASİN KOL

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek ve yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

