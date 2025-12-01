Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR'ı açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftaısnda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev yapacak. AVAR olarak ise Hakan Yemişken ve İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.
MAÇIN HAKEMİ YASİN KOL
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek ve yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.