Fenerbahçe Edson Alvarez'in golü VAR'a takıldı! İşte iptal sebebi

Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, golün ardından VAR hakemi Ali Şansalan'dan gelen uyarıyla pozisyonu yeniden değerlendirme kararı aldı. Saha kenarındaki monitörün başına geçen Kol, ceza alanındaki temas ve topun geliş yönünü dikkatle izledi.

SKRINIAR'IN ELLE OYNADIĞI TESPİT EDİLDİ

İncelemenin ardından hakem Kol, gol öncesinde Milan Skriniar'ın ceza sahası içinde elle oynadığını belirledi. Bu nedenle Edson Alvarez'in attığı golü iptal etti.