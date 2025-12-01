PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Edson Alvarez'in golü VAR'a takıldı! İşte iptal sebebi

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 44. dakikada Edson Alvarez’in ayağından gelen golle beraberliği yakaladı. Ceza sahasında yaşanan karambolde topu tamamlayan Alvarez, sarı-lacivertli tribünleri ayağa kaldırdı. Ancak gol sevinci uzun sürmedi.

Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, golün ardından VAR hakemi Ali Şansalan'dan gelen uyarıyla pozisyonu yeniden değerlendirme kararı aldı. Saha kenarındaki monitörün başına geçen Kol, ceza alanındaki temas ve topun geliş yönünü dikkatle izledi.

SKRINIAR'IN ELLE OYNADIĞI TESPİT EDİLDİ

İncelemenin ardından hakem Kol, gol öncesinde Milan Skriniar'ın ceza sahası içinde elle oynadığını belirledi. Bu nedenle Edson Alvarez'in attığı golü iptal etti.

