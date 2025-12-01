PODCAST CANLI YAYIN

Avrupa mesaisi sonrası ligde kayıp! Samsunspor - Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasının kapanış mücadelesinde Samsunspor, sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Hem fiziksel hem de mental açıdan yorgun bir görüntü sergileyen Samsunspor, 3 puan fırsatını değerlendiremedi. Maç 1-1 sona erdi.

Samsunspor, Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Karadeniz temsilcisi 15. dakikada Anthony Musaba ile 1-0 öne geçti. İlk yarı, yıldız futbolcunun golüyle sona erdi.

İkinci devrede ise uzatma oynanırken 90+1'de sahneye çıkan Güven Yalçın, skoru dengeledi. ve maç 1-1 bitti.

SAMSUNSPOR FIRSATI KAÇIRDI

Bu sonuçla Samsunspor, Süper Lig'de 4. sıraya yükselme şansını değerlendiremedi. Konferans Ligi'ndeki yoğun takvim nedeniyle yorgun bir performans sergileyen kırmızı-beyazlılar, iki puan kaybı yaşayarak haftayı 1 puanla kapattı. Alanyaspor ise deplasmandan değerli bir puanla ayrılarak moral buldu.

