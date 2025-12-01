İkinci devrede ise uzatma oynanırken 90+1'de sahneye çıkan Güven Yalçın, skoru dengeledi. ve maç 1-1 bitti.

Anthony Musaba'nın gol sevinci (AA)

SAMSUNSPOR FIRSATI KAÇIRDI

Bu sonuçla Samsunspor, Süper Lig'de 4. sıraya yükselme şansını değerlendiremedi. Konferans Ligi'ndeki yoğun takvim nedeniyle yorgun bir performans sergileyen kırmızı-beyazlılar, iki puan kaybı yaşayarak haftayı 1 puanla kapattı. Alanyaspor ise deplasmandan değerli bir puanla ayrılarak moral buldu.