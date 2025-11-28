PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor Portekiz'den pilot takım alacak

Trabzonspor, pilot takım olarak kullanılacak bir Portekiz kulübünü satın almak üzere son aşamaya geldi.

Trabzonspor, pilot takım olarak Portekiz'den bir kulübü satın alma görüşmelerinde son aşamaya geldi.

Bir şehir takımı alacak bordo-mavililer, burada yabancı bir teknik direktör görevlendirecek ve altyapıdan oyuncular da buraya gönderilecek.

Trabzonspor scout ekibinde görev yapan Eren Mert konu hakkında bilgi vererek, "Başkanımızın beni görevlendirdiği Avrupa'da - özellikle de Portekiz'de - bir kulüp satın alma sürecine ilişkin çalışmalarımız olumlu yönde ilerliyor. Yakın zamanda bu konuda önemli gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz" bilgisini sundu.

