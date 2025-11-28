Galatasaray'da derbi için dev prim!

Okan Buruk ve ekibinin, oyuncuların doğal ritmini korumak istediği ve hazırlıkları normal düzen içinde sürdüreceği belirtildi.

Dört gün içinde Gençlerbirliği ve Union Saint-Gilloise ile karşılaşarak yoğun bir maç temposundan geçen Galatasaray'da oyunculara bir günlük izin verildi.



YÖNETİMDEN KADIKÖY'E 1 MİLYON EURO PRİM

Galatasaray yönetimi ise derbi öncesi motivasyonu artırmak adına önemli bir hamle yaptı.

Devler Ligi'nde dağıtılan 1 milyon Euro'luk (49.1 milyon TL) galibiyet priminin aynısının Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı için de geçerli olacağı açıklandı.

Bu kararın, zorlu derbi öncesinde oyuncuların motivasyonunu yükseltmeyi hedeflediği ifade edildi.

Galatasaray'da gözler tamamen pazartesi akşamı oynanacak kritik Fenerbahçe mücadelesine çevrilmiş durumda.