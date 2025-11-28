Beşiktaş'ta seçim yok!
Serdal Adalı, camiada konuşulan olağanüstü kongre kararının kulübe daha çok zarar vereceğini düşünüyor.
Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, kulüpte yaşanan olumsuz tabloya rağmen seçimi aklına dahi getirmiyor.
Beşiktaş'ta muhalefet arka planda olağanüstü genel kurul için çalışma yaparken, Adalı sık sık tekrarlanan seçim süreçleri ve yönetim değişikliklerinin kulübün istikrarsızlığında en büyük etken olduğunu savunuyor.
Serdal Adalı, son 3.5 yıldır özellikle futbol şubesinin yapılanmasında sürekliliğin sağlanamamasının ve farklı isimlerin göreve gelmesinin
Beşiktaş'ın bugünkü durumuna zemin hazırladığını yakın çevresine dile getiriyor.
Adalı'nın önceliğinin mevcut yönetimle kulübün iç sorunlarını çözmek ve futbol yapılanmasında kalıcı bir düzeni tesis etmek olduğu belirtildi.