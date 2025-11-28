Beşiktaş'ta seçim yok!

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, kulüpte yaşanan olumsuz tabloya rağmen seçimi aklına dahi getirmiyor.



Beşiktaş'ta muhalefet arka planda olağanüstü genel kurul için çalışma yaparken, Adalı sık sık tekrarlanan seçim süreçleri ve yönetim değişikliklerinin kulübün istikrarsızlığında en büyük etken olduğunu savunuyor.