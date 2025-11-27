PODCAST CANLI YAYIN

Liverpool'da kabus

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde sahasında PSV Eindhoven'ı 4-1 mağlup olan Liverpool, son dönemde oldukça başarısız bir grafik ortaya koydu. Arne Slot yönetimindeki takım, oynadığı son 12 maçta 9 mağlubiyet ile kötü bir tablo ortaya koydu.

Liverpool, bu sezon büyük bir kabus yaşıyor.

Jürgen Klopp'un 9 yıl süren teknik direktörlüğünün ardından 2024 yılında takımı Arne Slot'a emanet eden İngiliz temsilcisi, Slot ile birlikte ilk yılında Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

İngiliz ekibi, Slot'un ilk döneminde önemli transfersiz tamamlanan geçen yılın ardından geride bıraktığımız 2025 yaz transfer döneminde ise kesenin ağzını açtı.

Liverpool, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde; Alexader Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez ve Jeremie Frimpong gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, bu transferlerin yanına geleceğe yatırım olarak Giovanni Leoni'yi de ekledi.


500 MİLYON EURO!

İngiliz ekibi, bu transferler için kasasından yaklaşık olarak 500 milyon euro çıkardı. Sezona da iyi başlayan Liverpool için işler daha sonra ise hiç iyi gitmedi.

12 MAÇTA 9 MAĞLUBİYET

Arne Slot yönetimindeki takım, oynadığı son 12 maçta 9 mağlubiyet ile kötü bir tablo ortaya koydu.

Jones, PSV maçındaki mağlubiyetin ardından acı bir itirafta bulundu ve, "B*ka batmış durumdayız." diye konuştu.

