PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye dev piyango! Diego Carlos savaşı başladı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Aston Villa’dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, sezon başında kiralık olarak gittiği Como’da gösterdiği performansla dikkat çekti. Brezilyalı savunmacıdan sarı-lacivertlilere sevindiren bir gelişme geldi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'ye dev piyango! Diego Carlos savaşı başladı

Jose Mourinho yönetiminde yüksek beklentilerle başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu istediği gibi tamamlayamamış ve şampiyonluğu Galatasaray'a bırakmıştı. Transfer dönemlerinde kadroya dahil edilen birçok isim büyük ses getirirken, Diego Carlos da bu isimlerden biri olmuştu. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoperi geçen kış yaklaşık 11.5 milyon euro bonservisle renklerine bağlamıştı.

Diego Carlos (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Diego Carlos (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

COMO'DA YENİDEN DOĞDU

Fenerbahçe formasıyla sık sakatlık yaşayan ve beklentileri karşılayamayan 32 yaşındaki savunmacı, sezon başında Como'ya kiralanmıştı. İtalyan ekibinde Cesc Fabregas'ın vazgeçilmezleri arasına giren Diego Carlos, sergilediği başarılı performansla adından söz ettirdi.

Diego Carlos (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Diego Carlos (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

COMO BONSERVİSİ İÇİN HAZIRLANIYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Como, yıldız futbolcunun bonservisini almak istiyor. Orgullobiri'nin aktardığı bilgiye göre Diego Carlos, yakın çevresine "İtalya'da mutluyum ve burada kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Diego Carlos (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Diego Carlos (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

TRANSFERDE ALTERNATİFLER ÇOĞALIYOR

Deneyimli savunmacıya birçok Serie A ve Güney Amerika kulübünün ilgi gösterdiği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ise yaptığı yatırımın bir bölümünü geri kazanmayı hedeflediği ve transfer sürecinin Como'nun yapacağı teklife bağlı olacağı ifade ediliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Papa 14. Leo ile ortak basın toplantısında Gazze çağrısı
Özgür Özel'in "gizli teklif" iddiasına AK Parti'den tepki: Yalan... İşi magazinleştirmesin!
İdefix
Papa 14. Leo'dan Başkan Erdoğan'la basın toplantısında Türkiye vurgusu
Galatasaray transfer ateşini yaktı! Brezilyalı yıldız yolda
11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: "Suç işlemenin önlenmesini hedefliyoruz"
CANLI | Papa 14. Leo'ya Külliye'de özel ilahi dinletisi! Başkan Erdoğan ile ortak basın toplantısından sonra İstanbul'a geçti
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
CHP bile artık inkar edemiyor: Deprem konutları bir başarı hikayesidir
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Adalet Bakanı Tunç'tan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "yasal adım" mesajı: Önce rapor hazırlanacak
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi" | CIA bağlantısı ortaya çıktı
Arşivler 1967'ye açıldı! Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'ye ilk Papa ziyaretini paylaştı
Türk Telekom, gençlik markası Selfy ile 7 farklı üniversitede ilk 5G deneyimini sundu
Kastamonu’da anne ve oğulun ölümü gizemini koruyor! Şüpheler Bayram ve Mustafa'nın üzerinde
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna'nın son hali olay!