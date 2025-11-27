Fenerbahçe'ye dev piyango! Diego Carlos savaşı başladı

Jose Mourinho yönetiminde yüksek beklentilerle başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu istediği gibi tamamlayamamış ve şampiyonluğu Galatasaray'a bırakmıştı. Transfer dönemlerinde kadroya dahil edilen birçok isim büyük ses getirirken, Diego Carlos da bu isimlerden biri olmuştu. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoperi geçen kış yaklaşık 11.5 milyon euro bonservisle renklerine bağlamıştı.