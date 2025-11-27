Fenerbahçe'ye dev piyango! Diego Carlos savaşı başladı
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Aston Villa’dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, sezon başında kiralık olarak gittiği Como’da gösterdiği performansla dikkat çekti. Brezilyalı savunmacıdan sarı-lacivertlilere sevindiren bir gelişme geldi.
Jose Mourinho yönetiminde yüksek beklentilerle başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu istediği gibi tamamlayamamış ve şampiyonluğu Galatasaray'a bırakmıştı. Transfer dönemlerinde kadroya dahil edilen birçok isim büyük ses getirirken, Diego Carlos da bu isimlerden biri olmuştu. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoperi geçen kış yaklaşık 11.5 milyon euro bonservisle renklerine bağlamıştı.
COMO'DA YENİDEN DOĞDU
Fenerbahçe formasıyla sık sakatlık yaşayan ve beklentileri karşılayamayan 32 yaşındaki savunmacı, sezon başında Como'ya kiralanmıştı. İtalyan ekibinde Cesc Fabregas'ın vazgeçilmezleri arasına giren Diego Carlos, sergilediği başarılı performansla adından söz ettirdi.
COMO BONSERVİSİ İÇİN HAZIRLANIYOR
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Como, yıldız futbolcunun bonservisini almak istiyor. Orgullobiri'nin aktardığı bilgiye göre Diego Carlos, yakın çevresine "İtalya'da mutluyum ve burada kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
TRANSFERDE ALTERNATİFLER ÇOĞALIYOR
Deneyimli savunmacıya birçok Serie A ve Güney Amerika kulübünün ilgi gösterdiği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ise yaptığı yatırımın bir bölümünü geri kazanmayı hedeflediği ve transfer sürecinin Como'nun yapacağı teklife bağlı olacağı ifade ediliyor.