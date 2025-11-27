Beşiktaş'ta müjde! Orkun Kökçü dönüyor

Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla eleştirilerin odağı haline gelen Orkun, PFDK'nın verdiği iki maçlık ceza nedeniyle Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde forma giyememişti. Bu dönemde sıkıntılı günler yaşayan oyuncu, A Milli Takım kampında yeniden ritim kazandı. Bulgaristan maçında yedek başlayan Orkun, İspanya ile oynanan ve 2-2 biten deplasman mücadelesinde 90 dakika sahada kaldı.

Orkun Kökçü (İHA) MİLLİ TAKIM PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın verdiği tüm görevleri başarıyla yerine getiren tecrübeli futbolcu, Salih Özcan'a yaptığı asistle dikkat çekti. Mental ve fiziksel olarak toparlanan Orkun Kökçü'nün Karagümrük maçında Beşiktaş orta sahasına liderlik etmesi bekleniyor.