Beşiktaş'ta müjde! Orkun Kökçü dönüyor
Beşiktaş’ta cezası sona eren Orkun Kökçü, pazar günü oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla yeniden formasına kavuşacak. Kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan yıldız futbolcu, milli takımda gösterdiği performansla dönüş sinyali verdi.
Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla eleştirilerin odağı haline gelen Orkun, PFDK'nın verdiği iki maçlık ceza nedeniyle Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde forma giyememişti. Bu dönemde sıkıntılı günler yaşayan oyuncu, A Milli Takım kampında yeniden ritim kazandı. Bulgaristan maçında yedek başlayan Orkun, İspanya ile oynanan ve 2-2 biten deplasman mücadelesinde 90 dakika sahada kaldı.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI
Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın verdiği tüm görevleri başarıyla yerine getiren tecrübeli futbolcu, Salih Özcan'a yaptığı asistle dikkat çekti. Mental ve fiziksel olarak toparlanan Orkun Kökçü'nün Karagümrük maçında Beşiktaş orta sahasına liderlik etmesi bekleniyor.
SERGEN YALÇIN İLK 11'DE DÜŞÜNÜYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kritik mücadelede Orkun'u ilk 11'de sahaya sürecek. Yıldız futbolcunun yokluğunda istediği performansı gösteremeyen Salih Uçan'ın ise kulübede yer alacağı aktarıldı. Rafa Silva'nın eksikliğinde orta alanda Vaclav Cerny görev yapacak. Orta saha hattının Ndidi, Orkun ve Cerny üçlüsünden oluşması planlanıyor.