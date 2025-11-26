PODCAST CANLI YAYIN

Kanarya'dan Yunanistan'da tarihi fark! Olympiakos - Fenerbahçe Opet: 47-99

Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague C Grubu’nun altıncı ve son haftasında Fenerbahçe Opet, Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a konuk oldu. Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip sahadan 99-47’lik farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, ilk periyotta rakibine büyük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın ilk çeyreğini 31-8 önde tamamladı. Oyunun temposunu belirleyen Fenerbahçe Opet, hücumda yüksek yüzdeli oynarken savunmada rakibine skor şansı tanımadı.

DEVREYE 23 SAYI FARKLA GİRİLDİ

Karşılaşmanın ikinci periyodunda farkı koruyan Fenerbahçe Opet, devre arasına 49-26 üstünlükle girdi. Sarı-lacivertliler, oyunun kontrolünü tamamen elinde bulundurarak soyunma odasına rahat bir skorla gitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA TEMPO ARTTI

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Opet, farkı daha da açtı. Üçüncü çeyreğin sonunda skor 79-39 oldu. Oyunun iki yönünde de etkili olan sarı-lacivertli takım, son çeyreğe büyük avantajla girdi.

FENERBAHÇE OPET GRUBU NAMAĞLUP BİTİRDİ

Son periyotta da hata yapmayan Fenerbahçe Opet, karşılaşmayı 99-47 kazanarak sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, grup etabını yüksek moralle tamamladı.

Lider olarak ikinci tur gruplarına yükselmeyi daha önce garantileyen Fenerbahçe Opet, C Grubu'nu namağlup tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, oynadığı altı maçın tamamından galibiyetle ayrılarak önemli bir başarı elde etti.

OLYMPIACOS: Spyridopoulou 3, Jakubcova 1, Woolfolk 5, Karlafti 5, Krivacevic 4, Christinaki 9, Kollatou 6, Johnson 6, Raber 8, Ntala, Togka

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 12, Idil Saçalır 2, Alperi Onar 5, Meesseman 19, Rupert 14, Tilbe Şenyürek 2, Gustafson 16, McBride 18, Allemand 11

