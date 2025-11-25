Sarı-lacivertliler, sezon ortalaması olan 80.8 sayının 14.8 altında kalırken, takımda yalnızca 18 sayı üreten Wade Baldwin çift hanelere çıktı.

MAÇIN BAŞINDA SAVUNMA ÖNE ÇIKTI

Carsen Edwards iki üçlüğü kaçırdıktan sonra Fenerbahçe'nin ilk basketini 3. dakikada kaydetti. Doğru şutları bulmasına rağmen isabet oranında zorlanan sarı-lacivertliler, sert savunmasıyla 7. dakikada 18-8 üstünlük kurdu. Ancak hücumdaki düşüş sonrası ilk periyot 17-15 Bologna lehine tamamlandı.

İKİNCİ PERİYOTTA DALGALI PERFORMANS

Hücum ribaundlarıyla top sayısını artıran Fenerbahçe, ikinci çeyreğin başında 19-17 öne geçti. Bu kez top kayıpları devreye girince Bologna 7-0'lık seri yakaladı ve 5. dakikada 24-19 üstünlüğü aldı. Düzenli hücum üretmekte zorlanan Fenerbahçe, Talen Horton-Tucker'ın bireysel hamleleriyle oyunda kaldı. Wade Baldwin'in sona doğru gelen üçlüğüyle devre 31-30 Bologna lehine bitti.

SON ÇEYREKTE BÜYÜK GERİLİM

Üçüncü periyodun ilk üç dakikası 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi. 5. dakikada skor 39-39 olurken, Matt Morgan'ın pota atakları Bologna'yı 47-44 öne taşıdı. Fenerbahçe, Baldwin'in basketleriyle son çeyreğe 50-47 önde girdi.

Bologna bitime 6 dakika kala 57-54 üstünlüğü yakaladı. Fenerbahçe, 3 dakika kala skoru 60-59 çevirdi. Son bölüm nefes kesti:

Matt Morgan bitime 1:15 kala üçlükle 64-64 yaptı

45 saniye kala Nicolo Melli'nin tiplemesi skoru 66-64'e getirdi.

WADE BALDIN HÜCUM RİBAUNDUNU ALDI

Bologna hücum faul yaptı Rakip faul yapamayınca Fenerbahçe topu çevirdi ve maç bitti

SERİYİ BEŞE ÇIKARDI

Fenerbahçe Beko, düşük hücum yüzdesine rağmen savunma direnciyle kritik bir galibiyet alarak çıkışını sürdürdü.