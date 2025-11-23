Potadaki derbinin galibi Kanarya! Galatasaray Çağdaş Faktöring - Fenerbahçe Opet: 71-75 | MAÇ SONUCU
Türkiye Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktöring'i 71-75 yenerek parkeden galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktöring'i 75-71'lik skorla devirerek haftayı galibiyetle kapattı.
Sarı kırmızılılar ikinci mağlubiyetin alırken Kanarya ise 6'da 6 yaptı.
Galatasaray Çağdaş Faktöring bir sonraki maçında Kocaeli deplasmanına gidecek. Fenerbahçe Opet ise Beşiktaş Boa'yı ağırlayacak.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | GALATASARY ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG - FENERBAHÇE OPET: 15-21
2. ÇEYREK | GALATASARY ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG - FENERBAHÇE OPET: 29-42
3. ÇEYREK | GALATASARY ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG - FENERBAHÇE OPET: 51-57