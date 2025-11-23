PODCAST CANLI YAYIN

Potadaki derbinin galibi Kanarya! Galatasaray Çağdaş Faktöring - Fenerbahçe Opet: 71-75 | MAÇ SONUCU

Türkiye Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktöring'i 71-75 yenerek parkeden galibiyetle ayrıldı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktöring'i 75-71'lik skorla devirerek haftayı galibiyetle kapattı.

Sarı kırmızılılar ikinci mağlubiyetin alırken Kanarya ise 6'da 6 yaptı.

Galatasaray Çağdaş Faktöring bir sonraki maçında Kocaeli deplasmanına gidecek. Fenerbahçe Opet ise Beşiktaş Boa'yı ağırlayacak.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK | GALATASARY ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG - FENERBAHÇE OPET: 15-21
2. ÇEYREK | GALATASARY ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG - FENERBAHÇE OPET: 29-42
3. ÇEYREK | GALATASARY ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG - FENERBAHÇE OPET: 51-57

