PODCAST CANLI YAYIN

Deplasmanda net zafer! Kayserispor - Gaziantep FK: 0-3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadele boyunca üstün bir oyun ortaya koyan konuk ekip, sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Giriş Tarihi:
Deplasmanda net zafer! Kayserispor - Gaziantep FK: 0-3 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın açılışı 39. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ile geldi. Gaziantep FK, devre bitmeden farkı artırmayı başardı. 45. dakikada Mohamed Bayo skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü sürdüren kırmızı-siyahlılar, 64. dakikada yine Bayo'nun golüyle durumu 3-0'a getirerek maçı kopardı.

Gaziantep FK'nın gol sevinci (AA)Gaziantep FK'nın gol sevinci (AA)

22 PUANA YÜKSELDİ

Son 3 lig maçında galibiyet alamayan Gaziantep FK, bu sonuçla birlikte kötü gidişine son verdi ve puanını 22'ye yükseltti. Kayserispor ise sahadan mağlubiyetle ayrılarak 9 puanda kaldı.

Gaziantep FK'nın gol sevinci (AA)Gaziantep FK'nın gol sevinci (AA)

SIRADAKİ RAKİPLER
Kayserispor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise kendi sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

Gaziantep FK'nın ortaya koyduğu güçlü performans, tribünlerden de alkış aldı. Konuk ekip, kritik haftada moral veren bir 3 puanla ayrıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan G20'ye "adil olun" çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
İDEFİX
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Temaslara başladı: Liderlerle aile fotoğrafı
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
G20'de bildiri krizi! Trump baskısına Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan rest! Kameraların açık olduğunu fark edince...
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih
CHP'li İBB'nin ilk icraatı veri hırsızlığı oldu: "İstanbul Senin" değil!
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti! Sergen Yalçın'dan orta saha kararı
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
Soros Avrupa'dan kovuluyor! Macaristan fitili ateşledi Bulgaristan soruşturma başlattı | Romanya'dan suikast iddiası
Emekliye tarihin en kapsamlı desteği: 3 bakanlık devrede!
Mamdani içi çocuk olmaya çalıştı! Trump ile toplantıya damga vuran an
İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar
Esnaf kredilerinde yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarih vererek duyurdu
Af yolda... Yeni yargı paketi 50 bin mahkuma çıkış kapısı açıyor!
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
1 milyon dolarlık yüzük skandalı! Rıza Akpolat’ın özel kalemi her şeyi itiraf etti
Yeni yıl zammı tazminat hesaplarını değiştirecek
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in müthiş değişimi gündemde: Son hali olay oldu!