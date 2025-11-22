Karşılaşmanın açılışı 39. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ile geldi. Gaziantep FK, devre bitmeden farkı artırmayı başardı. 45. dakikada Mohamed Bayo skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü sürdüren kırmızı-siyahlılar, 64. dakikada yine Bayo'nun golüyle durumu 3-0'a getirerek maçı kopardı.