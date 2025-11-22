Deplasmanda net zafer! Kayserispor - Gaziantep FK: 0-3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadele boyunca üstün bir oyun ortaya koyan konuk ekip, sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın açılışı 39. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ile geldi. Gaziantep FK, devre bitmeden farkı artırmayı başardı. 45. dakikada Mohamed Bayo skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü sürdüren kırmızı-siyahlılar, 64. dakikada yine Bayo'nun golüyle durumu 3-0'a getirerek maçı kopardı.
22 PUANA YÜKSELDİ
Son 3 lig maçında galibiyet alamayan Gaziantep FK, bu sonuçla birlikte kötü gidişine son verdi ve puanını 22'ye yükseltti. Kayserispor ise sahadan mağlubiyetle ayrılarak 9 puanda kaldı.
SIRADAKİ RAKİPLER
Kayserispor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise kendi sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
Gaziantep FK'nın ortaya koyduğu güçlü performans, tribünlerden de alkış aldı. Konuk ekip, kritik haftada moral veren bir 3 puanla ayrıldı.