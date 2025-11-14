Sofyan Amrabat için maaş engeli!

İspanyol basınında yer alan habere göre, Faslı futbolcunun, Real Betis'e kalıcı transferinin önünde bazı engeller bulunuyor.
Fenerbahçe'nin, 29 yaşındaki futbolcusu için beklentisinin 12 milyon euro olduğu ve bu bonservisin Real Betis'in bütçesini aştığı belirtildi.
Real Betis'in, bu nedenle Amrabat'ın bonservisi için Fenerbahçe ile pazarlık yapacağı kaydedildi.
Amrabat'ın, Real Betis'e kalıcı transferinin önündeki bir diğer engelin deneyimli oyuncunun maaşı olduğu yazıldı.
Faslı futbolcunun, Real Betis'e transfer olmak istemesi durumunda maaşında fedakarlık yapması gerektiği aktarıldı.
Real Betis'in, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılımının da transfer için önemli bir faktör olduğu ancak yine de Amrabat'ın maaşında fedakarlık yapması gerektiği belirtildi.