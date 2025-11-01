PODCAST CANLI YAYIN

Jhon Duran için ülkesinden övgü dolu sözler

65 yaşındaki deneyimli Kolombiyalı teknik direktör Luis Fernando Suarez, son dönemde tartışmaların odağında olan Jhon Duran hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe’nin genç yıldızı, 2025’te Peru maçının ardından soyunma odasında bazı takım arkadaşları ve teknik direktör Nestor Lorenzo ile yaşadığı gerginlik iddialarıyla gündeme gelmişti. Yıldız futbolcu hakkında övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Suarez, konuyla ilgili olarak genç oyuncuya destek çıktı. "Jhon Duran'ı her zaman takımımda isterim. Eğer özel bir durum varsa, bunu yönetmenin bir yolunu bulmak gerekir. Böyle bir oyuncuyu kaybetmemeliyiz. Hemen üzerini çizmek kesinlikle doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

"DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR YETENEK"

Fiziksel gücü, hava toplarındaki üstünlüğü ve teknik becerisiyle fark yaratan Duran'ı öven Suarez, "Duran hava toplarında çok güçlü, oyuna katılıyor, takım arkadaşlarıyla iyi bağlantı kuruyor ve top tekniği yüksek bir oyuncu. Kolombiya Milli Takımı yıllarca gerçek bir '9 numara' aradı. Luis Javier Suarez var, Cordoba iyi bir oyuncu ama Jhon Duran da mutlaka dikkate alınmalı." dedi.

"GELİŞTİRMEK İÇİN ÇABA GÖSTERMELİYİZ"

Genç yıldızın geleceğine de değinen Suarez, "Bana göre Duran önemli bir oyuncu. Eğer onda belirgin bir 'toksiklik' seviyesi varsa, bunu değerlendirmek ve çözmek gerekir. Henüz 21 yaşında, onu geliştirmek ve kazanmak için çaba göstermeliyiz." sözleriyle genç yeteneğe sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

