Fenerbahçe'ye müjde! Alexander Sörloth kararını verdi

İspanyol basını Fichajes'e göre Norveçli golcü, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası öncesi daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor. Bu gelişme, uzun süredir oyuncuyla ilgilenen Fenerbahçe cephesinde büyük heyecan yarattı.

Alexander Sörloth (AFP) ATLETICO'DA ŞANS BULAMIYOR 29 yaşındaki forvet, Atletico Madrid'de ilk 11'e girmekte zorlanıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Sörloth, sadece 2 kez ağları sarstı. Düzenli oynayamayan yıldız oyuncu, daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmayı hedefliyor.