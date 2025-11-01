Fenerbahçe'ye müjde! Alexander Sörloth kararını verdi

İspanyol basını Fichajes'e göre Norveçli golcü, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası öncesi daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor. Bu gelişme, uzun süredir oyuncuyla ilgilenen Fenerbahçe cephesinde büyük heyecan yarattı.
ATLETICO'DA ŞANS BULAMIYOR
29 yaşındaki forvet, Atletico Madrid'de ilk 11'e girmekte zorlanıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Sörloth, sadece 2 kez ağları sarstı. Düzenli oynayamayan yıldız oyuncu, daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmayı hedefliyor.
25 MİLYON EURO'LUK GOLCÜ
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sörloth'un güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Bir dönem Trabzonspor formasıyla Süper Lig'e damga vuran Norveçli golcü, Türkiye'de tekrar oynamaya sıcak bakabileceği yorumları yapılıyor.