Fenerbahçe'ye müjde! Alexander Sörloth kararını verdi

Ocak ayı yaklaşırken transfer piyasası hareketlenmeye başladı. İstanbul’un dev kulüpleri listelerini hazırlarken, gözler bir kez daha Avrupa yıldızlarına çevrilmiş durumda. Bu süreçte gündeme bomba etkisi yaratan bir haber düştü: Alexander Sörloth, Atletico Madrid’den ayrılmak istiyor.

İspanyol basını Fichajes'e göre Norveçli golcü, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası öncesi daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor. Bu gelişme, uzun süredir oyuncuyla ilgilenen Fenerbahçe cephesinde büyük heyecan yarattı.

ATLETICO'DA ŞANS BULAMIYOR

29 yaşındaki forvet, Atletico Madrid'de ilk 11'e girmekte zorlanıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Sörloth, sadece 2 kez ağları sarstı. Düzenli oynayamayan yıldız oyuncu, daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmayı hedefliyor.

25 MİLYON EURO'LUK GOLCÜ

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sörloth'un güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Bir dönem Trabzonspor formasıyla Süper Lig'e damga vuran Norveçli golcü, Türkiye'de tekrar oynamaya sıcak bakabileceği yorumları yapılıyor.

PLAN EN-NESYRİ'NİN DURUMUNA BAĞLI

Fenerbahçe'nin ocak ayı transfer stratejisinde Sörloth önemli bir yere sahip. Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri'nin muhtemel ayrılığı halinde yerine yıldız bir santrfor takviyesi yapmayı planlıyor ve listedeki en güçlü isimlerin başında Sörloth geliyor. Oyuncunun Atletico'dan ayrılmak istemesi, Fenerbahçe'nin elini güçlendirecek bir gelişme olarak yorumlanıyor.

