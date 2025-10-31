Barcelona'nın yeni forvet adayı Joaquin Panichelli

Panichelli, bu sezon Strasbourg formasıyla çıktığı 13 maçta tam 10 gol atmayı başardı. Özellikle son dönemdeki bitiriciliği ve ceza sahasındaki etkinliğiyle öne çıkan genç futbolcu, kulübünün en önemli skor gücü haline geldi.
BARCELONA'DA LEWANDOWSKI SONRASI DÖNEM
Barcelona cephesinde ise Robert Lewandowski dönemi sona ermeye hazırlanıyor. 37 yaşına gelen Polonyalı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Katalan ekibinin tecrübeli forvetle yola devam etme planı bulunmuyor. Bu nedenle Barcelona, uzun vadede hücum hattını güçlendirecek yeni bir santrfor arayışına şimdiden başlamış durumda.
PANICHELLI LİSTEYE GİRDİ
İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona'nın santrfor listesinde Joaquin Panichelli'nin adı da yer alıyor. Katalan kulübünün, genç golcünün gelişimini yakından takip ettiği ifade edildi. Barcelona'nın, yeniden yapılanma sürecinde genç ve potansiyelli oyunculara yönelme stratejisinin Panichelli transferiyle uyumlu olduğu belirtiliyor.