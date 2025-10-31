Barcelona'nın yeni forvet adayı Joaquin Panichelli

Panichelli, bu sezon Strasbourg formasıyla çıktığı 13 maçta tam 10 gol atmayı başardı. Özellikle son dönemdeki bitiriciliği ve ceza sahasındaki etkinliğiyle öne çıkan genç futbolcu, kulübünün en önemli skor gücü haline geldi.

Joaquin Panichelli (AFP) BARCELONA'DA LEWANDOWSKI SONRASI DÖNEM Barcelona cephesinde ise Robert Lewandowski dönemi sona ermeye hazırlanıyor. 37 yaşına gelen Polonyalı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Katalan ekibinin tecrübeli forvetle yola devam etme planı bulunmuyor. Bu nedenle Barcelona, uzun vadede hücum hattını güçlendirecek yeni bir santrfor arayışına şimdiden başlamış durumda.