Dünyayı şaşırtan karar! Lionel Messi'yi reddettiler

Suudi basınına konuşan Hammad, Messi'nin ekibinin geçtiğimiz yaz kendisiyle iletişime geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Messi'nin ekibi, Kulüpler Dünya Kupası döneminde benimle temasa geçti. Dört ay boyunca burada oynamak istiyordu. O dönemde Amerikan Ligi tatildeydi ve kendisi de 2026 Dünya Kupası'na hazırlanmak istiyordu."

"SUUDİ LİGİ BİR ANTRENMAN KAMPI DEĞİLDİR"

Hammad, bu teklifi bizzat ilgili bakana ilettiğini ancak reddedildiğini de sözlerine ekleyerek; "Teklifi bakana sundum fakat kabul edilmedi. Messi sadece dört aylığına mı gelecekmiş? Asla. Konu kesin olarak kapatıldı. Suudi Ligi bir antrenman kampı değildir." dedi.

MESSI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Inter Miami formasıyla 44 maçta görev yapan Lionel Messi, 39 gol ve 19 asistlik performans sergiledi. 37 yaşındaki süper yıldız, etkileyici istatistikleriyle MLS'te takımını sırtlamaya devam ediyor.