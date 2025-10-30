PODCAST CANLI YAYIN

Dünyayı şaşırtan karar! Lionel Messi'yi reddettiler

Aktif futbol yaşamını MLS ekibi Inter Miami’de sürdüren dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. Mahd Yetenek Geliştirme Akademisi CEO’su Abdullah Hammad, Arjantinli futbolcunun geçen yıl Suudi Arabistan’a kısa süreli transferinin hükümet tarafından reddedildiğini açıkladı.

Suudi basınına konuşan Hammad, Messi'nin ekibinin geçtiğimiz yaz kendisiyle iletişime geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Messi'nin ekibi, Kulüpler Dünya Kupası döneminde benimle temasa geçti. Dört ay boyunca burada oynamak istiyordu. O dönemde Amerikan Ligi tatildeydi ve kendisi de 2026 Dünya Kupası'na hazırlanmak istiyordu."

"SUUDİ LİGİ BİR ANTRENMAN KAMPI DEĞİLDİR"

Hammad, bu teklifi bizzat ilgili bakana ilettiğini ancak reddedildiğini de sözlerine ekleyerek; "Teklifi bakana sundum fakat kabul edilmedi. Messi sadece dört aylığına mı gelecekmiş? Asla. Konu kesin olarak kapatıldı. Suudi Ligi bir antrenman kampı değildir." dedi.

MESSI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Inter Miami formasıyla 44 maçta görev yapan Lionel Messi, 39 gol ve 19 asistlik performans sergiledi. 37 yaşındaki süper yıldız, etkileyici istatistikleriyle MLS'te takımını sırtlamaya devam ediyor.

