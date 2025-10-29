PODCAST CANLI YAYIN

PFDK’ya sevk edilen Egemen Artun ne ceza alacak? Egemen Artun kimdir, hangi maçları yönetti?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 152 hakemin bahis oynadığı iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu. Karara konu olan isimlerden biri de Süper Lig ve 1. Lig’de görev yapan üst klasman hakemi Egemen Artun oldu.

Son dönemde yönettiği kritik maçlar ve tartışmalı kararlarla gündeme gelen Artun'un, hangi karşılaşmalara bahis oynadığı açıklanmadı.

EGEMEN ARTUN KİMDİR?

Egemen Artun, kariyerine alt liglerde başladı. Sahadaki kontrolü ile dikkat çekerek üst klasmana yükseltildi. Son dönemde birçok kritik lig mücadelesinde düdük çaldı ve VAR atamalarında yer aldı. Ancak şimdi kariyerini bahis şüphesi gölgeliyor.

SON YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Disiplin sürecinde özellikle son yönettiği maçlar inceleniyor:

Tarih Maç Skor Tepki
18 Ekim 2025 Adana Demirspor – Sakaryaspor 0-6 Kamuoyu şaşkın
11 Ekim 2025 Beyoğlu Yeni Çarşı – Batman Petrolspor 0-0 Pozisyon değerlendirmeleri tartışıldı
30 Ağustos 2025 Manisa FK – Iğdır FK 1-1 Iğdır FK'den "art niyet" çıkışı

⚖️ HAKEMLİK LİSANSI İPTAL EDİLEBİLİR

Disiplin Talimatı'nın 57. maddesine göre:

• Lisansın iptali
• Süresiz men
• Hatta cezai işlem

gündemde.

Eğer bahis oynadığı maçların kendi yönettiği müsabakalar olduğu tespit edilirse, süreç çok daha ağır ilerleyecek.

GÖZLER PFDK'NIN VERECEĞİ KARARDA

Spor kamuoyu şu soruların cevabını bekliyor:

• Bahis oynanan maçlar açıklanacak mı?
• Etki ettiği düşünülen müsabakalarda sonuç ne olacak?
• Süper Lig'de adalet terazisi yeniden kurulabilecek mi?

