PFDK’ya sevk edilen Egemen Artun ne ceza alacak? Egemen Artun kimdir, hangi maçları yönetti?

Fotoğraflar: AA

EGEMEN ARTUN KİMDİR?

Egemen Artun, kariyerine alt liglerde başladı. Sahadaki kontrolü ile dikkat çekerek üst klasmana yükseltildi. Son dönemde birçok kritik lig mücadelesinde düdük çaldı ve VAR atamalarında yer aldı. Ancak şimdi kariyerini bahis şüphesi gölgeliyor.