Süper Lig'de 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda neler konuşuldu?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan maçlardaki VAR kararlarında neler konuşulduğunu paylaştı.
Videoda, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük mücadelesinde ev sahibi ekibin kazandığı penaltı da vardı.
VAR ODASI İLE HAKEM ALİ ŞANSALAN ARASINDA GEÇEN KONUŞMALAR
VAR: Ali, VAR konuşuyor.
Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
Biraz zoom yapabilir misiniz.
Ali Şansalan: Gördüm. Erkan abi oyuncu düşerken kontrolsüz bir şekilde ayağına net temas var.
Balkovec değil mi 29 numara.