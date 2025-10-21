Süper Lig'de 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda neler konuşuldu?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 'in 9. haftasında oynanan maçlardaki VAR kararlarında neler konuşulduğunu paylaştı.

Dorgeles Nene (AA)

Videoda, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük mücadelesinde ev sahibi ekibin kazandığı penaltı da vardı.

VAR ODASI İLE HAKEM ALİ ŞANSALAN ARASINDA GEÇEN KONUŞMALAR

VAR: Ali, VAR konuşuyor.

Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Biraz zoom yapabilir misiniz.

Ali Şansalan: Gördüm. Erkan abi oyuncu düşerken kontrolsüz bir şekilde ayağına net temas var.

Balkovec değil mi 29 numara.