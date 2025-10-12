FORMULA 1 AMERİKA YARIŞI 2025: F1 ABD Grand Prix ne zaman, saat kaçta? F1 hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda takvim ABD durağıyla devam ediyor. Sezonun 19. yarışı, motor sporları tutkunlarını her yıl olduğu gibi bu kez de Teksas'ın kalbi Austin'e götürüyor. 5,513 kilometrelik Amerika Pisti (Circuit of the Americas) hafta sonu boyunca kıyasıya rekabete sahne olacak.
Amerika GP'sinde Takvim Belli Oldu
Formula 1 Amerika Grand Prix'si, 17-19 Ekim tarihleri arasında koşulacak. Hafta sonunun programı dolu dolu:
17 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da pilotlar ilk antrenman turlarıyla piste çıkacak.
18 Ekim Cuma gecesi saat 00.30'da sprint sıralama turları başlayacak.
Aynı gün akşam 20.00'de sprint yarışı koşulacak.
Sıralama turları, 18 Ekim'i 19 Ekim'e bağlayan gece 00.00'da yapılacak.
Büyük yarış ise 19 Ekim Pazar günü saat 22.00'de start alacak.
Yarış, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
Singapur'da Dengeler Değişti
ABD GP öncesinde sezonun son yarışı Singapur'da tamamlanmıştı. Marina Bay Caddesi Pisti'nde koşulan 62 turluk mücadelede Mercedes pilotu George Russell, 1 saat 40 dakika 22.367 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Bu galibiyet Russell'ın sezonun ikinci, kariyerinin ise beşinci zaferi olarak kayıtlara geçti.
Red Bull'dan Max Verstappen 5.430 saniye geride ikinci sırada finişe ulaştı. McLaren pilotu Lando Norris ise üçüncü basamağı kapatarak podyuma çıkan bir diğer isim oldu.