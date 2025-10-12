FORMULA 1 AMERİKA YARIŞI 2025: F1 ABD Grand Prix ne zaman, saat kaçta? F1 hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda takvim ABD durağıyla devam ediyor. Sezonun 19. yarışı, motor sporları tutkunlarını her yıl olduğu gibi bu kez de Teksas'ın kalbi Austin 'e götürüyor. 5,513 kilometrelik Amerika Pisti (Circuit of the Americas) hafta sonu boyunca kıyasıya rekabete sahne olacak.

(Takvim Foto Arşiv)

Singapur'da Dengeler Değişti

ABD GP öncesinde sezonun son yarışı Singapur'da tamamlanmıştı. Marina Bay Caddesi Pisti'nde koşulan 62 turluk mücadelede Mercedes pilotu George Russell, 1 saat 40 dakika 22.367 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Bu galibiyet Russell'ın sezonun ikinci, kariyerinin ise beşinci zaferi olarak kayıtlara geçti.

Red Bull'dan Max Verstappen 5.430 saniye geride ikinci sırada finişe ulaştı. McLaren pilotu Lando Norris ise üçüncü basamağı kapatarak podyuma çıkan bir diğer isim oldu.