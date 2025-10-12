FORMULA 1 AMERİKA YARIŞI 2025: F1 ABD Grand Prix ne zaman, saat kaçta? F1 hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PODCAST CANLI YAYIN

Her yıl büyük bir şölene dönüşen Austin GP’si, sadece şampiyona puanları için değil prestij açısından da büyük önem taşıyor. McLaren cephesi artık daha rahat olsa da pilotlar arasında kalan son puan savaşları nefes kesecek gibi görünüyor. ABD Grand Prix’si hem pist üstü mücadele hem de strateji savaşlarıyla sezonun en kritik virajlarından biri olacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda takvim ABD durağıyla devam ediyor. Sezonun 19. yarışı, motor sporları tutkunlarını her yıl olduğu gibi bu kez de Teksas'ın kalbi Austin'e götürüyor. 5,513 kilometrelik Amerika Pisti (Circuit of the Americas) hafta sonu boyunca kıyasıya rekabete sahne olacak.

Amerika GP'sinde Takvim Belli Oldu

Formula 1 Amerika Grand Prix'si, 17-19 Ekim tarihleri arasında koşulacak. Hafta sonunun programı dolu dolu:

17 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da pilotlar ilk antrenman turlarıyla piste çıkacak.

18 Ekim Cuma gecesi saat 00.30'da sprint sıralama turları başlayacak.

Aynı gün akşam 20.00'de sprint yarışı koşulacak.

Sıralama turları, 18 Ekim'i 19 Ekim'e bağlayan gece 00.00'da yapılacak.

Büyük yarış ise 19 Ekim Pazar günü saat 22.00'de start alacak.

Yarış, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Singapur'da Dengeler Değişti

ABD GP öncesinde sezonun son yarışı Singapur'da tamamlanmıştı. Marina Bay Caddesi Pisti'nde koşulan 62 turluk mücadelede Mercedes pilotu George Russell, 1 saat 40 dakika 22.367 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Bu galibiyet Russell'ın sezonun ikinci, kariyerinin ise beşinci zaferi olarak kayıtlara geçti.

Red Bull'dan Max Verstappen 5.430 saniye geride ikinci sırada finişe ulaştı. McLaren pilotu Lando Norris ise üçüncü basamağı kapatarak podyuma çıkan bir diğer isim oldu.

McLaren Şampiyonluğu İlan Etti

Takımlar klasmanında McLaren, Singapur zaferiyle puanını 650'ye çıkararak bitime altı yarış kala üst üste ikinci, toplamda ise onuncu şampiyonluğunu garantiledi. Sezonun bitimine kısa süre kala takımlar arasındaki rekabet büyük ölçüde netleşmiş olsa da, pilotlar klasmanında heyecan sürüyor.

Formula 1 Puan Durumu

Pilotlar Klasmanı:

Oscar Piastri (Avustralya) – 336 puan

Lando Norris (Büyük Britanya) – 314 puan

Max Verstappen (Hollanda) – 273 puan

George Russell (Büyük Britanya) – 237 puan

Charles Leclerc (Monako) – 173 puan

Takımlar Klasmanı:

McLaren – 650 puan

Mercedes – 325 puan

Ferrari – 300 puan

Red Bull – 290 puan

Williams – 102 puan

