Barca deplasmanda dağıldı! Sevilla - Barcelona: 4-1 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga’nın 8. haftasında futbolseverler, Sevilla ile Barcelona arasında oynanan heyecan dolu mücadeleye tanıklık etti. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip Sevilla, güçlü rakibi Barcelona’yı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada penaltıdan Alexis Sanchez, 36. dakikada Isaac Romero, 90. dakikada Jose Angel Carmona ve 90+6. dakikada Akor Adams kaydetti. Barcelona'nın tek golü ise 45+7. dakikada Marcus Rashford'dan geldi.

Akor Adams (EPA)Akor Adams (EPA)

Ev sahibi ekipte Trabzonspor'dan kiralık olarak forma giyen Batista Mendy maça ilk 11'de başladı ve 73 dakika sahada kaldı. Eski Galatasaraylı stoper Marcao ise karşılaşmanın tamamında görev yaptı.

Bu sonuçla Sevilla puanını 13'e yükselterek orta sıralarda yerini sağlamlaştırdı. Barcelona ise 19 puanda kalarak zirve yarışında önemli bir yara aldı.

La Liga'nın bir sonraki haftasında Sevilla, sahasında Mallorca'yı konuk edecek. Barcelona ise kendi evinde Girona ile karşı karşıya gelecek.

